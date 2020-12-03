11 عادة بسيطة هتغير حياتك للافضل

في بعض الاحيان عشان تعملي تغييرات ايجابية كبيرة في حياتك ، بكل بساطة محتاجة تبصي على اسلوب حياتك ، خلال يوم واحد بنعمل حاجات كتير بشكل تلقائي ليه منحولهاش لعادات مفيدة؟ الموضوع مش صعب ولا ملل ، والنهاردة جمعنالكم مجموعة عادات هتغير حياتك للافضل.
عادات هتغير حياتك للافضل:
1- ابدأي يومك بكوباية مية مع الليمون:
خليها عادة عندك كل يوم الصبح شرب كوباية مية فاترة مع عصير الليمون ورشة شطة ، العادة دي هتشغل عملية التمثيل الغذائي في الجسم في الوقت اللي بتبدأ فيه وجبة الفطار ، عصير الليمون بيحتوي على فيتامين C ، وده بيزود من المناعة ضد الجراثيم ، والشطة بتساعد على تسريع عملية التمثيل الغذائي ، بالاضافة لده ، حالة بشرتك هتتحسن بشكل كبير جدا مع مرور الوقت بسبب العادة البسيطة دي ولكن ليها فوايد كبيرة جدا.
2- مرري على بشرتك مكعب تلج من مغلي البابونج:
عادة تانية مفيدة الصبح وهي تمرير مكعب تلج من مغلي البابونج ، الطريقة دي هتمنع التجاعيد من البشرة ، بالاضافة انه بيحفز عملية تجديد الجلد ، وهيحسن حالة البشرة جدا وهيخلي الجلد ناعم ومخملي وهيديها لون وردي طبيعي ، اغلي عشب البابونج وصبيه في قوالب التلج وحطيه في الفريزر ولما يتجمد استخدميه على البشرة بشكل يومي.
3- خدي معاكي وجبات خفيفة:
السناكس زي الشوكولاتة والحاجات اللي ممكن تزود الوزن دي تعتبر اعداء اسلوب الحياة الصحي ، وعشان تقللي الرغبة في اكل طعام غير صحي بين الوجبات الرئيسية ، اتعودي تاخدي معاكي وانتي بره البيت وجبات خفيفة صحية ، ممكن فاكهة, خبز مقرمش, زبادي ، اكل وجبات خفيفة مش بتتكون من الكربوهيدرات البسيطة هتديكي نتايج واضحة جدا خلال شهر واحد بس.
4- استخدمي خيط تنضيف الاسنان:
حالة الاسنان بتعتمد بشكل مباشر على صحة جسمك ، وحتى ان العلماء اثبتوا العلاقة بين الاسنان وامراض القلب والاوعية الدموية ، للسبب ده عند العناية بتجويف الفم ، لازم تستخدمي خيط تنضيف الاسنان ، لانه بيساعد على تنضيف الفراغات بين اسنانك من اي اكل.
5- كلي تفاحة بعد كل وجبة:
بينصح بغسيل الاسنان بالفرشة بعد كل وجبة ، ولكن مع ذلك مش دايما ممكن نقدر نعمل ده ، في حل تاني بسيط ولذيذ ، بعد كل وجبة كلي تفاحة ، ده هيأدي لتطهير الفم من اي اكل موجود بين الاسنان ، وهيساعد على تحسين الدورة الدموية للثة ، وهيخلي حموضة الفم بالنسبة الطبيعية ، دايما اعتمدي على الخضار والفاكهة ، ومش هتتعرضي ابدا لالتهاب اللثة.
6- خدي شاور سخن وبارد كل يوم:
كام دقيقة بس من الشاور السخن وبعده شاور بارد هيديكي فوايد هايلة لصحتك ، بيساعد على تقوية الجهاز المناعي والاوعية الدموية ، بالاضافة ان الشاور السخن والبارد بيساعد على الوقاية من الدوالي وعلاجها.
7- حطي ازازة مية جنبك:
معظم الناس مش بيلاحظوا حتى انهم بيعانوا من الجفاف ، لو قررتي تمشي على اسلوب حياة صحي ، يبقى اول حاجة تحطيها في القايمة هو شرب كمية مية زيادة ، والشاي والقهوة والمشروبات الغازية خارج القايمة دي ، دايما خلي معاكي في اي مكان ازازة مية ، ومتنسيش تحطي ازازة مية جنبك على المكتب في الشغل ، بالطريقة دي هتشربي مية اكتر من غير اي مجهود ، وعشان تفكري نفسك اكتر ، ممكن تنزلي تطبيق على الموبايل يفكرك بشرب المية كل ساعة.
8- كلي مكسرات:
كلي عن ما لا يقل من 50 جرام من المكسرات يوميا ، المكسرات بتحتوي على الاحماض الدهنية واوميجا 3 ، اللي بتساعد على تقوية نظام القلب والاوعية الدموية والشعر والضوافر ، بالاضافة ان المكسرات بتحتوي على السيلينيوم ومضادات الاكسدة وفيتامين E والستيرولات النباتية اللي بتساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول الضار ، وبتحتوي على البوتاسيوم والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والزنك ، يعني باختصار المكسرات مخزن للفيتامينات والعناصر الغذائية.
9- البسي شراب اثناء النوم:
في الصيف ممكن تختاري شراب قطن ، وفي الشتا البسي شراب صوف ، بعد الشور وقبل النوم ادهني رجلك بكمية كافية من زيت جوز الهند مع كام نقطة من زيت النعناع ، دلكيها لحد ما الرجل تمتص الزيت كويس ، وبعدها البسي شراب طول الليل ، الصبح هتلاقي رجلك ناعمة جدا من اول استخدام ، بالاضافة انه بعد شهر واحد بس هتنسي للابد مشكلة الجلد الخشن على كعوب الرجل.
10- اقري كل يوم:
القراءة لازم تكون عادة يومية لانها بتحسن الذاكرة وعمل المخ وبتوسع الخيال ، وثبت بالفعل ان القراءة المنتظمة ممكن انها تبطيء او حتى توقف تماما مرض الزهايمر والخرف ، وعشان تتعودي على القراءة بشكل اسرع ، حطي كتاب في كل ركن من اركان البيت ، في الحمام, المطبخ, جنب السرير ، ومتنسيش يبقى في كتاب في شنطتك عشان تقدري تقري في المواصلات العامة او وانتي قاعدة في اي مكان بره البيت ، لو انتي لسه بادئة في موضوع تطوير القراءة عندك ، اقري لمدة 15 – 20 دقيقة في اليوم ، وابدأي بزيادة المدة بالتدريج.
11- اتعودي على اختيار الطعام الصحي:
هنقولك بعض الاختيارات اللي هتساعد ان جسمك يبقى اقوى وصحي اكتر.
– لتقوية الرئتين ، امضغي من 3 – 5 من اوراق النعناع كل يوم.
– لعلاج الاحتقان ، ضيفي كام نقطة من زيت النعناع لحلة فيها مية سخنة ، واستنشقي البخار بتاعها.
– ضيفي الجنزبيل الخام لاكلاتك ، وتقدري تاخدي مكملات غذائية بالجنزبيل.
– اشربي من 2 – 3 كوبايات من شاي جذور العرقسوس يوميا لو بتعاني من مشاكل في الجهاز التنفسي او الرئة ، وعشان تحضري الشاي ، ضيفي معلقة صغيرة من العرقسوس البودر لكوباية مية سخنة ، وغطيها وسيبيه منقوع لمدة 10 دقايق وبعدين اشربيه.
– استخدمي عشب الاوريجانو في الطبخ.
– دخلي في وجباتك اليومية: الثوم, الكركم, الجريب فروت, الرمان, التفاح, والتوت الداكن (الاسود او الازرق).
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