هل الخلايا السرطانية تتغذى على السكر، حول هذا الموضوع بحثت كثير من الدراسات الطبية، في ظل تزايد الأخبار أن السكر يلعب دور رئيسي في التسبب بالإصابة بالأمراض السرطانية، حول ذلك جمعنا لكم أخر ما توصل له الأطباء في ذلك.

هل الخلايا السرطانية تتغذى على السكر:

كشفت بحث طبي حديث، أن السكر يوقظ الخلايا السرطانية في جسم الإنسان، كما أنه يجعل الأورام أكثر خبثا.

ودرس البحث الذي أعدته جامعتا " KU Leuven" و"VUB" البلجيكيتان بتعاون مع معهد "VIB"، (درس) ظاهرة صحية تعرف بـ"تأثير وربرغ".

وتقوم فكرة "تأثير وربرغ" على استهلاك الورم السرطاني للجلوكوز لأجل النمو، واستغرقت الدراسة البلجيكية تسع سنوات كاملة.

وركزت الدراسة على قيام الورم بتحويل كميات أكبر من السكر إلى حمض اللكتات مقارنة بأنسجة أخرى من الجسم.

وتم إخضاع التأثير لكثير من الدراسات، لكن لم يتضح قبل الدراسة البلجيكية، ما إذا كان ذلك أحد أعراض مرض السرطان، أو أنه من أسباب الإصابة.

وقال البروفسور جون تيفلين، إن البحث أظهر تسبب استهلاك الخلايا المفرط للسكر بتطور السرطان في جسم الإنسان ونموه.

أهمية السكر:

ويقول البروفيسور، سانشيز أراندا، الرئيس التنفيذي لمجلس الأورام بأستراليا، إن "وقف وصول السكر إلى الخلايا السرطانية يعني أيضا أن خلايا الجسم السليمة ستصبح متعطشة للسكريات الضرورية"، وأضاف: "أعتقد بأن ذلك سيجعلك تفقد الوزن، ما من شأنه تقليل كفاءة جهاز المناعة، وزيادة احتمال نمو السرطان".

ويقول ساوندرز إن هناك أدلة قوية على أن بعض الخلايا السرطانية تتغذى أيضا على الأحماض الأمينية أو الدهون، وتستخدم هذه المصادر كوقود لتشغيل العمليات الضرورية للخلية وكمواد أولية لبناء خلايا جديدة بالطريقة ذاتها التي يُستخدم بها السكر، ولكن مصادر الطاقة هذه تساعد الخلايا السرطانية على حماية نفسها من الأضرار الكيميائية.

ويشير الخبراء إلى أنه لا داعي للقلق بشأن تغذية السكر للسرطان، وهذا لا يعني بالضرورة أن اتباع نظام غذائي عالي السكر هو أمر صحي، حيث يرتبط تناول الكثير من السعرات الحرارية من السكر بزيادة الوزن والإصابة بمرض السكري، وجميعها عوامل خطر لتطور السرطان.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.