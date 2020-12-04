طريقة طرد الناموس نهائيا من البيت..طرق فعالة وسريعة للتخلص من الناموس بدون مبيدات

طريقة طرد الناموس نهائيا من البيت، اكثر ما يشغل بال الكثيرين نظراً لما يسببه الناموس قلق وإزعاج حيث أن قرصة الناموس تسبب ألما كبير وخاصة عند الأطفال التي لا تتحمل قرصة الناموس، بالإضافة إلى الأصوات المزعجة التي يقوم بها الناموس في أوقات الليل عند اقتراب النوم عن الكثيرين، حيث يبدأ الناموس في الانتشار في أوقات الصيف ويزداد مع ارتفاع درجات الحرارة، طرق التخلص من الناموس عديدة ولكن عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني نوضح لكم أهم وأفضل الطرق التي تقضي علي الناموس بطرق امنه وسريعه وفعالة.

طرد الناموس



يعاني الكثير من لدغات الناموس والذي يحرم الكثير من الأشخاص من الاستمتاع بالهواء النقي حيث يقوم الكثيرون من إغلاق جميع النوافذ والأبواب خوفاً من دخول الناموس البيوت والذي يتسبب في المعاناة للبعض للخروج من البيت، فيلجأ الكثير من الأشخاص إلي استخدام المبيدات الحشرية التي للأسف تضرر بأطفالنا الصغار لذا نقدم لكم الحلول السحرية للتخلص من الناموس بطرق أمنه وبدون أي ضرر علي الصحة، وذلك باستخدام النباتات

طرق التخلص من الناموس باستخدام النباتات

النعناع: أكد العلماء علي أن النعناع من أهم النباتات التي تطرد الناموس من البيت وليس الناموس بل والعديد من الحشرات وتكثر استخدامات النعناع في البيت، كما يسهل زراعته في البيت ورعاية. الريحان: يأتي من ثاني أفضل النباتات في طرد الناموس، حيث يمكنك من زراعته في المنزل أو يمكنك أن تقوم بعصر أوراق الريحان ورشها في المنزل لكي تتخلص من الناموس في المنزل. الليمون مع القرنفل: تعد طريقة طرد الناموس من خلال الليمون مع القرنفل من أسهل الطرق لطرد الناموس وتتم تلك الطريقة من خلال قطع الليمون إلي نصفين ووضع حباب القرنفل داخل الليمون. الجيران يوم: هو أحد النباتات المزهرة الجميلة والتي تعطي شكل مبهج والذي لا يحتاج إلي الكثير من الماء، وأكد العلماء علي فاعليتها علي طرد الناموس. الليمون مع زيت الكافور: تتم هذه الطريقة من خلال عمل كوب عصير ليمون ثم إضافة إليه زيت الكافور ووضع كوب العصير في المكان الذي تريد أن تطرد منه الناموس. الرميمية: يختلف نبات الرميمية عن باقي النباتات السابق ذكرها في طريقة طردها إلي الناموس، فإن هذه الطريقة تتم من خلال تجفيف أوراق نبات الرميمية وبعدها تقوم بحرق الأوراق التي تم تجفيفها ومن خلال الدخان الخارج منها يطرد الناموس من البيت.

طرق طرد الناموس

يوجد بعض الطرق الأخري التي يستخدمها الكثير في طرد الناموس من البيت، حيث كان قديما كانت الأسر تستخدم الناموسية في حماية أنفسهم من عضة الناموس المؤلمة أثناء النوم، أما في عصرنا الحالي يستخدم بعض الأسر الصاعق الكهربي في قتل الناموس، وفي بعض الأماكن تستخدم طرق حديثة في طرد الناموس من المنازل مثل مكنسة شطف الناموس، بالإضافة إلي استخدم بعض التطبيقات الإلكترونية التي تعمل علي طرد الناموس.

طرق أخري لطرد الناموس

طرد الناموس عن طريق الثلج وتعد عمل هذه الطريقة من خلال وضع كمية من الثلج في وعاء حيث ينجذب الناموس إلي غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يخرج من الثلوج بهذه الحالة يمكنك غلق الإناء بعد أن يكون تجمع الناموس حول الثلج، تعدل تلك الطريق بطيئة ولكنها فعالة.

تعد حشرة الناموس المرجعة التي تتغذي علي الدم، والتي تتسبب في نقل الكثير من الأمراض مثل الملاريا، فتتعد وسائل طرد الناموس، ولكن يفضل استخدام المواد النباتية التي لا تسبب أضراراً إلي الأطفال والكبار ومن تلك النباتات التي تستخدم الثوم، القرفة، الريحان، الزعتر، القرنفل، أكليل الجبل، الفلفل الأسود، الكافور، أوراق الغار وتتعدد وسائل الحماية من قرصة الناموس.

أضرار الناموس علي الأطفال

تعد لدغات الناموس من الأمور المؤلمة للأطفال بشكل خاص والتي تسبب لهم الحساسية حيث يحدث تورم في جلد الأطفال في مكان قرصة الناموس، والذي يجعل الطفل يرغب في الهرش في الأماكن المحيطة بلدغة الناموس، كما قد تودي قرصة الناموس إلي الالتهاب الدماغي، والالتهاب الشوكي، فيروس غراب النيل، مرض الملاريا والعديد من المخاطر.

في ظل الظروف الحالية التي تمر بها جميع الدول جراء انتشار الوباء الجديد فيروس كورونا يتساءل الكثيرون عن مدي قدرة الناموس في انتقال عدوي هذا الوباء، حيث أكدت دراسة إيطالية اثبت فيها عدم قدرة الناموس في انتقال العدوى بهذا المرض الخطير، كما أكدت الدراسات علي قدرة الناموس في انتقال أمراض أخري ولكن بنسبة بسيطة للغاية، لذا ننصح الدراسات بطرد الناموس بالطرق الطبيعية وعدم اللجوء إلي المواد الكيميائية.

الأمراض التي نقلها الناموس

ينقل حشرة الناموس العديد من الأمراض ومن اهم تلك الأمراض التالي: