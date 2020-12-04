طريقة عمل شوربة العدس التركية وشوربة الجزر المشوي في المنزل

طبق الشوربة يعتبر أهم طبق على سفرة الغداء أو العشاء في فصل الشتاء، فعلاوة على القيمة الغذائية العالية لطبق الشوربة فتناول الشوربة يساعد على التدفئة الجيدة في الأيام والليالي الباردة، واليوم أقدم لكم طريقة عمل شوربة العدس التركية وكذلك شوربة الجزر المشوي أرجو أن تنال إعجابكم. مقادير شوربة العدس التركية: نصف كيلو عدس أصفر.

حبة بصل كبيرة.

3 فص ثوم.

2 حبة بطاطس.

ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

بابريكا وشطة حسب الرغبة.

نعناع مجفف.

ملعقة عصير ليمون.

نصف ملعقة كبيرة زبدة.

نصف ملعقة كبيرة زيت زيتون.

شوربة دجاج أو لحم ويمكن استبدالها بالمياه. طريقة عمل شوربة العدس التركية: نضع الزبدة وزيت الزيتون في إناء على النار حتى تذوب الزبدة، ثم نقوم بإضافة البصل المقطع قطع صغيرة والثوم المفروم وصلصة الطماطم مع التقليب، بعد ذلك نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود والبابريكا والشطة والنعناع المجفف بكميات حسب الرغبة مع استمرار التقليب حتى تمتزج النكهات مع بعضها.

تقطع البطاطس على شكل مكعبات صغيرة وتضاف للخليط مع التقليب، بعد ذلك يتم إضافة العدس الأصفر المغسول جيداً مع التقليب وأخيراً يتم إضافة الشوربة أو الماء ويترك الخليط على نار هادئة حتى تمام النضج.

ترفع من على النار وتترك لترتاح قليلاً ويضاف إليها عصير الليمون ثم توضع في الخلاط لنحصل على شوربة عدس ذات قوام كريمي وطعم رائع. مقادير شوربة الجزر: كيلو جزر.

حبة بصل متوسطة الحجم.

2 فص ثوم.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

نصف ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

زيت نباتي.

ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقة كبيرة عصير ليمون. طريقة عمل شوربة الجزر: في البداية يتم غسل الجزر جيداً ثم يقشر ويقطع على شكل حلقات ويوضع في صينية فرن مع ملعقة من الزيت ويوضع في الفرن لنشوي الجزر.

في إناء على النار نضع ملعقة من الزيت والبصل المبشور والثوم المفروم والملح والفلفل والكمون والكزبرة مع التقليب، بعد ذلك يتم إضافة الجزر المشوي والماء بكمية مناسبة ويترك الخليط على النار حتى تمام النضج.

ترفع الشوربة من على النار وتترك لترتاح قليلاً وتوضع في الخلاط ومعها الزبدة وعصير الليمون، وتسكب في أطباق التقديم وتقدم ساخنة بالطبع وبالهناء والشفاء. X إقرأ أيضاً: طريقة عمل ستيك اللحمة بالصويا صوص وطرق أخرى في المنزل

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