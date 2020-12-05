معظمنا بيكون مجهود كبير جدا لانقاص الوزن سواء بالانظمة الغذائية او التمارين ، ولو الشخص فكر ان مشاكل وزنه كلها بسبب انه مش بيمارس رياضة ، ده هيخليه يواجه مشاكل في اتباع اي نظام غذائي ، الموضوع لازم يكون مختلف عن كده ، في الحقيقة انتي ممكن تفقدي وزنك عن طريق بعض العادات غير التقليدية ، والنهاردة من خلال موضوعنا جمعنالكم 9 عادات هتساعدك تخسي اسرع ومن غير مجهود قاسي.

عادات هتساعدك تخسي اسرع:

1- اعملي نظام صحي لشرب المية:

مهم جدا تعملي نظام لشرب المية ، الصبح اشربي كوبايتين مية مع عصير الليمون عشان تنعشي جسمك, وترطبي معدتك الفاضية, وتزودي عملية التمثيل الغذائي ، اشربي مية قبل الغدا ده هيساعد انك متاكليش كتير ، واشربي اثناء تناول الغدا ، ده هيساعد على الهضم ، الساعة 4 مساء اشربي تاني ، وبسبب طول المدة ما بين الغدا والعشا ، هتكوني محتاجة لشرب مية على العشا او بعده عشان تساعدي الاكل يتحرك بسهولة ويخلي المعدة خفيفة مش منتفخة.

2- شمي تفاح اخضر او موز قبل الوجبة:

معلومة ممكن تكون غريبة وجديدة ، ولكن بالفعل شم الاطعمة زي الموز او التفاح قبل الوجبة هيخفف من الجوع ، وده هيساعدك على اكل كميات اقل من اللي كنتي هتاكليها في الاساس ، جربوا الحيلة دي وشاركونا النتيجة.

3- ولعي شمعة بريحة الفانيليا بعد العشا:

ممكن الحيلة دي كمان تشوفوا انها غريبة ، ولكن الدراسات اثبتت ان ريحة الفانيليا ليها تأثير رائع لو بتحاولي تفقدي وزنك ، لان ريحتها بتنشط التفاعلات الكيميائية في المخ ، وده هيخليكي تحسي بجوع اقل.

4- صوري وجباتك:

لما تبدأي تطلعي الموبايل وتصوري الاكل وتبصي على كل تفاصيله من خلال الصورة وكل اللي هتاكليه ، ده مثالي ومفيد لانه هيخليكي تتوقفي لثانية وتعيدي التفكير في اللي هتاكليه ، ممكن تلاحظي ان الطبق في كربوهيدرات كتير او في اي حاجة ممكن تزود وزنك وبالتالي ممكن تفكري تغيري اللي هتاكليه.

5- اشتري اطباق باللون الازرق:

لو المحيط اللي حواليكي باللون الازرق ، زي مثلا ورق الحوائط, او الاكل في اطباق باللون الازرق ، ده هيساعدك تفقدي وزن اسرع ، لان الدراسات اثبتت ان اللون الازرق بيقلل الشهية وده هيساعدك تحسي بجوع اقل.

6- كلي بيض على الفطار واكل حراق على الغدا:

ثبت في دراسات كتير ان اكل البيض على الفطار بيساعد في انقاص الوزن بشكل اسرع ، ولو دمجتي الحيلة البسيطة دي مع اكل الشطة او الفلفل الحار او الفلفل الاحمر على الغدا (ولكن اكيد مش طول الوقت) ده هيساعد على تسريع عملية التمثيل الغذائي ، اللي بدوره هيساعدك على انقاص الوزن.

7- فكري تعملي بعض التحديات اللي هتساعدك تتحركي اكتر:

ممكن تجربي تتحدي نفسك بطريقة تخلي ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي اسهل وممتع اكتر ، جربي مثلا تعملي 10 تمارين ضغط لكل حبة بطاطس هتاكليها في العشا او تجري على السلم طالع نازل 5 مرات في كل مرة تاكلي فيها حلويات ، لو خليتي الموضوع ممتع هتخسي من غير ما تلاحظي حتى انك بتحرقي سعرات حرارية.

8- نامي في اوضة باردة:

بالفعل تقدري تخسي عن طريق النوم ، والموضوع سهل جدا ، والحيلة السحرية هنا هي انه لو جسمك حواليه برودة ، هيبدأ ينتج حرارة اكتر عشان يدفي نفسه وده هيساعد على حرق السعرات الحرارية ، عشان كده حاولي تنامي في جو بارد من وقت للتاني.

9- امضغي الاكل ببطء وبشكل صحيح:

ثبت انه لو اخدتي وقت اطول في الاكل ومضغتي الطعام ببطء ، هيكون سهل عليكي تفقدي وزنك ، وده يرجع ان المضغ ببطء وبشكل صحيح بيخليكي تحسي بالشبع بشكل اسرع ، وده هيساعد انك تحسي بالشبع بكمية اقل من الاكل ، من الناحية المثالية المفروض ان تاخدي حوالي 20 دقيقة عشان تخلصي الوجبة ، عشان كده بننصحك تاكلي ببطء وتستمتعي بوجبتك وتحققي اقصى استفادة من كل قضمة.

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