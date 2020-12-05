فاكهة تخفف الام الظهر ما دوت الخليج

تعد آلام الظهر من أكثر الأسباب شيوعًا التي تَجعل المصابين بها يلجئون لزيارة الطبيب أو يَتغيبون عن عملهم، فضلًا عن كونها من الأسباب الرئيسية المسببة لإعاقة الحركة في جميع أنحاء العالم.

وبحسب ما جاء على موقع "مايو كلينيك"، يصاب معظم الناس بآلام الظهر مرة واحدة على الأقل. ويمكن اتخاذ التدابير اللازمة للحد أو التخفيف من معظم نوبات آلام الظهر.

وفي حال لم تنجح الوقاية، فإن العلاج المنزلي البسيط مع ممارسة ميكانيكا الجسم المناسبة غالبًا ما يساهم في التعافي من الام الظهر خلال بضعة أسابيع ويُحافظ على صحته. ونادراً ما تكون الجراحة ضرورية لعلاج آلام الظهر.

كما ان تناول فاكهة العنب يساعد في تخفيف الالتهابات المسببة لالام الظهر، بحسب دراسة منشورة في مجلة Spine. فما دوت الخليج تفاصيل هذه الدراسة؟

فاكهة العنب تحارب الام الظهر

المعروف ان سبب الام الظهر عادة ما يكون ناجماً عن الالتهاب، وينصح الاطباء مرضى الم الظهر بتناول الادوية المضادة للالتهابات لعلاج هذه المشكلة.

كما ان تناول بعض الاطعمة ومنها العنب، يلعب دوراً بارزاً في تقليل الالتهاب في الجسم كما يوصي خبراء الصحة.

والعنب من الفواكه الموسمية الغنية بمضاد اكسدة معروف بإسم ريسفيراترول، وجد الباحثون أنه يحارب الألم، ويتركز هذا المركب بشكل كبير في قشور وبذور العنب والتوت.

ووفقاً للدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة Spine، فإن حقن الريسفيراترول يمكن أن تساعد أيضاً من خلال إبطاء معدل تدهور الفقرات في العمود الفقري.

وصرح الدكتور مايكل ليفين، من Chirocare: "يحتوي العنب على مركب شبيه بمضادات الأكسدة يعرف باسم ريسفيراترول، يساعد على تخفيف آلام الظهر ويمنع إنزيمات معينة من المساهمة في تنكس الأنسجة، خاصة في الظهر، ما قد يؤدي إلى تلف الغضروف المسبب لآلام الظهر".

ويمكن أن يكون سبب ألم الظهرناجماً عن النوم بوضعية خاطئة أو اتخاذ وضعية سيئة، أو حتى بسبب إصابة طفيفة. ويؤكد الخبراء عدم الحاجة للقلق من الام الظهر، التي يمكن ان تتحسن من تلقاء ذاتها في غضون بضعة أسابيع أو أشهر.

خطوات تحد من الاصابة بالام الظهر

وكانت إحدى الدراسات المنشورة في "ميديكال نيوز" خلصت الى ان الحد من التوتر القائم على اليقظة يحسن الام الظهر. وأوضح الموقع الصحي ان استرخاء العضلات من خلال تقنيات التأمل والاسترخاء يساعد في تخفيف الالم.

وكشف موقع "روسيا اليوم" نقلاً عن موقع Bupa عن 4 خطوات بسيطة للحد من خطر الاصابة بالام الظهر منذ البادية وهي: