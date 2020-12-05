فوائد الاطعمة البنفسجية، تتلخص في كونها أطعمة تحتوي على مواد تسمّى أنثوسيانين، وهي مواد مضادة للأكسدة، تجعل من الأطعمة البنفسجية أطعمة صحية بامتياز، وغالبًا ما يطلق على الأطعمة البنفسجية مصطلح "سوبر فود" نظرًا لتعدد فوائدها الصحية، وهي..

فوائد الاطعمة البنفسجية:

أنطوني فارديه الباحث في الأغذية الوقائية بمعهد الأغذية الزراعية الفرنسي تحدث عن فوائد الأطعمة البنفسجية، وكذلك أوردت صحيفة الديلي ميل البريطانية مجموعة من فوائدها، جمعناها لكم في التالي:

مضادات الأكسدة في الأطعمة البنفسجية تساعد في الحد من ظهور علامات التقدم بالسن وكبر العمر.

مادة الفلافونويد في الأطعمة البنفسجية تلعب دورًا رئيسيًا في تنظيم ضغط الدم، وبالتالي فهي مفيدة لمرضى الضغط.

من فوائد الأطعمة البنفسجية أنها تساهم في علاج الأمراض الالتهابية في الجسم، ومنها التهاب المسالك البولية والتهاب المفاصل.

الطعام البنفسجي اللون وبسبب احتواءه على العديد من الفيتامينات والمعادن فإنه يعمل على تحسين صحة القلب، ويقلل من مخاطر النوبات القلبية، وتحمي عضلة القلب والأوعية الدموية من التلف التأكسدي.

مضادات الأكسدة في الأطعمة البنفسجية تساهم في التقليل من مخاطر الإصابة بالأمراض السرطانية ومنها سرطان القولون.

مادة الأنثوسيانين في الأطعمة البنفسجية تساعد على تنشيط الدماغ وتحفيز المزاج الجيد.

الألياف في الأطعمة البنفسجية تساهم في خفض الكوليسترول الضار في الجسم، وتحمي من مضاعفاته على الصحة.

الأطعمة البنفسجية عادة ما تكون أطعمة قليلة السعرات الحرارية و تساهم في حرق الدهون في الجسم وخسارة الوزن.

أنواع الأطعمة البنفسجية:

الباذنجان، الملفوف الأحمر، الشمندر، العنب، الجزر البنفسجي، البطاطا البنفسجية، البرقوق، التوت، الزبيب، التين، فاكهة الباشن، البصل و الخرشوف.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.