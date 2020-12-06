تأثير الطلاق على الصحة النفسية والبدنية للنساء

من المؤكد أن لكثير من الأمور الاجتماعية تأثير على الصحة النفسية، خاصة فيما يتعلق بالتأثير السلبي، إلا أن دراسة جديدة أضافت أن التأثير يمتد لأكثر من ذلك، ففي حال الطلاق فقد يصل التأثير حد الصحية العقلية و البدنية، فكيف ذلك.

الطلاق و الصحة:

كشفت دراسة بحثية دنماركية أن الطلاق يؤدى إلى حدوث مشاكل صحية وعقلية وجسدية للمطلقات، نُشرت في مجلة Frontiers of Psychology .

أجريت الدراسة على قرابة ألفي مطلقة دنماركية، أبلغن تفاصيل عن الصحة البدنية ، ومستويات الطاقة، والصحة العقلية ، والقدرة على التعامل مع المواقف الاجتماعية، وكان أهم عامل للصحة الجسدية والعقلية بعد الطلاق هو مستوى الصراع داخلهم، وفقا لتقرير لصحيفة insider.

ووفقا للتقرير قد يكون العدد المتزايد لحالات الطلاق هذا العام أكثر من مجرد نتيجة ثانوية مؤسفة لوباء فيروس كورونا في العالم، وأوضحت الدراسة الجديدة التي تعد الأولى من نوعها أن الطلاق قد يؤثر على صحة الناس الجسدية والعقلية أيضًا.

تفاصيل الدراسة:

وجدت النتائج أن نوعية الحياة للأشخاص بعد طلاقهم مباشرة كانت أسوأ من متوسط ​​السكان،و قال الدكتور سورين ساندر، الأستاذ في جامعة كوبنهاجن ، في بيان صحفي: "كانت الصحة العقلية والجسدية للمطلقات أسوأ بكثير من الخلفية النسبية للسكان بعد الطلاق مباشرة"، وكان المطلقون يعانون من مشاكل في الأداء البدني ، وأبلغوا عن المزيد من الألم الجسدي ، وكانوا يعانون من سوء الصحة البدنية بشكل عام.

قام الاستبيان بقياس الصحة البدنية العامة ، والصحة العقلية ، والأداء الاجتماعي والقدرة على التفاعل مع الآخرين ، والحيوية أو مستوى الطاقة العام، وأبلغ المطلقون عن نتائج أسوأ بعد طلاقهم مباشرة في مع وجود فجوة أكبر في الصحة العقلية.

كان الإجهاد ، مثل ذلك الناتج عن الطلاق ، مرتبطًا سابقًا بالصحة العامة السيئة ، مما يؤدي إلى ضعف جهاز المناعة ، وسوء صحة القلب والأوعية الدموية ، وسوء نوعية النوم ، وزيادة القلق والاكتئاب.

وأوضح الباحثون أنه وُجد أن المستويات الأعلى من نزاع الطلاق تتنبأ بصحة نفسية أسوأ، حتى عند مراعاة المتغيرات الاجتماعية والديموغرافية الأخرى وخصائص الطلاق.