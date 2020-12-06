ازاي تختاري الشوز المناسب مع الستايلات المختلفة من الجيبات

اختيار الشوز بيكمل اللوك بتاعك ، واكيد هتكوني عايزة دايما شوز مناسب للبسك ويطلعك بشكل حلو وتبقي مرتاحة وانتي لابساه ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنقولك ازاي تنسقي الشوز مع الجيبة ، وايه انسب شوز لكل ستايل وطول جيبة.

ازاي تنسقي الشوز مع الجيبة:

هنتعرف الاول على تنسيق الشوز حسب نوع الجيبة او الستايل بتاعها.

1- ال Pencil skirt + مع شوز بكعب منخفض:

الجيبة القلم الرصاص او ال Pencil skirt من ستايلات الجيبات الكلاسيكية باطوالها والوانها المختلفة ، وكمان مصنوعة من خامات اقمشة مختلفة بتخلي من السهل انك تختاري عليها اللي يناسب ذوقك.

مصممين الازياء بينصحوا بلبس الستايل ده من الجيبات مع كعب منخفض مريح ، تقدري حتى تجربي تلبسي عليهم شوز بستايل Mules ، والشوز اللي بيكون بشرايط ملفوفة حوالين الرجل مناسبة جدا مع النوع ده من الجيبات خصوصا للجيبة اللي بطول الركبة او اطول.

2- ال Tulip skirt + بوت انكل + وشوز مفتوح من عند الصوابع:

الجيبة دي اختاري معاها شوز بنفس لونها ، وتقدري تلبسي الانكل بوت ، او ستايل الشوز المفتوح من عند الصوابع ، يعني ممكن مثلا لو حالة الجو كويسة تعتمدي على الانكل بوت المفتوح من عند الصوابع.

ممكن كمان تلبسي معاها الصنادل اللي باربطة او اشرطة حوالين الرجل في الصيف ، وممكن تختاري الشوز المدبب من قدام لو انتي مش بتفضلي الشوز المفتوح من عند الصوابع ، ولو عايزة لوك جريء ومختلف تقدري تلبسي ستايل الجيبة دي مع سنيكرز.

3- الجيبة الواسعة + كعب حسب ذوقك:

مصممين الازياء عندهم نصيحة واحدة بخصوص الجيبات الواسعة ، انك تلبسيها دايما مع كعب عالي ، اختاري طول الكعب وستايل الشوز حسب ذوقك والوقت والمناسبة.

ممكن تلبسي عليها صندل بكعب عريض للايام الحر ، او شوز بكعب عريض لمقابلة رسمية ، او بوت بكعب عالي في الايام المطر ، يعني الموضوع يرجع لك ، بس المهم تختاري اللون والخامة المناسبة مع الجيبة.

4- الجيبة الملفوفة Wrap skirt + شوز فلات:

الستايل من الجيبات تعتبر من الستايلات المناسبة لكل الاجسام ، اما بالنسبة للشوز المناسب ، فالستايل ده بيديكي حرية الاختيار ، في كتير من المصممين بيربطوا الستايل ده من الجيبات مع الشوز الفلات ، ولكن لو انتي بتفكري تلبسي كعب عالي ممكن تجربيه من غير تردد.

5- جيبة A-line + كعب عالي:

المشكلة في النوع ده من الجيبات انها بتخلي الساقين يبانوا اقصر والوركين اعرض ، عشان كده يعتبر الكعب العالي او المتوسط هو افضل اختيار ليكي ، واختاري نوع الكعب حسب روتين المشي اليومي بتاعك وحسب حالة الجو ، ولو انتي معندكيش مشكلة انك تباني اقصر ، ممكن تنسقي الجيبة مع سنيكرز.

دلوقتي هنشوف تنسيق الشوز حسب طول الجيبة ، وهما ال 3 اطوال الكلاسيكية المعروفين ، الجيبة القصيرة, والميدي او المتوسطة, والماكسي الطويلة.

6- الجيبة القصيرة + البوت:

الجيبة دي هنلاقيها موجودة بألوان وخامات مختلفة ، ولكن المصممين كلهم اجمعوا انها تتلبس مع البوت ، ممكن تلبسي بوت بكعب عالي مع اشرطة او اربطة ، او مع شوز بستايل Brogues للوك كاجوال.

وفي فصل الشتا هيكون مناسب جدا تنسقي معاها بوت بطول الركبة ، ولو انتي مش عايزة بوت ومتمسكة بلبس الشوز ، اعتمدي على شوز بكعب عالي.

7- الجيبة متوسطة الطول + اي شوز كاجوال:

الجيبة متوسطة الطول تعتبر من القطع الاساسية الكاجوال لموسم الصيف ، تقدري تنسقي معاها انواع كتير من الاحذية ، ممكن تلبسي معاها سنيكرز, او صندل فلات بنفس لون الجيبة, ولو عايزة تختاري معاها شوز اعتمدي على الستايل المفتوح من عند الصوابع وكعب بارتفاع متوسط.

8- الجيبة الماكسي او الطويلة + كعب عالي او شوز بنعل عريض:

الجيبة الماكسي متصممة عشان تبرز محيط الوسط وتحدده ، عشان كده هيكون مناسب جدا لو لبستي معاها حزام او فيست بألوان مناسبة معاها ، اما بالنسبة للشوز ، فخبراء الازياء ان انسب ستايل معاها هو شوز بكعب عالي او النعل العريض.

في الصيف تقدري تجمعي ما بين الجيبة الطويلة والصنادل بنعل عريض وعالي ، وفي الشتا البسي معاها انكل بوت بكعب عالي بلون مطابق.

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