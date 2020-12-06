ما دوت الخليج فوائد الدراجة الهوائية لمرضى السكري، وتعد الرياضة من ابرز الوسائل الصحية التي تساعد مرضى السكري وغيرها من مرضى الامراض المزمنة، على التنحيف وخسارة الوزن الزائد الذي قد يفاقم من اعراضهم الصحية.

والدراجة الهوائية واحدة من هذه الوسائل المفيدة لصحة الجسم بشكل كامل، وهي رياضة مثالية للانسان بشكل عام ولمرضى السكري بشكل خاص، نظراً للفوائد الصحية التي تقدمها لهم والتي نستعرضها سوياً في موضوعنا اليوم.

ما دوت الخليج فوائد الدراجة الهوائية لمرضى السكري

الرياضة واحدة من ركائز الحياة الصحية التي تعتمد بداية على الاكل الصحي وانقاص الوزن وممارسة التمارين الرياضية او أي من الرياضات التي يفضلها البعض، بشرط أن تكون باعتدال وبشكل منتظم كي لا تتسبب بمضاعفات صحية خطيرة.

وينصح الاشخاص الذين يعانون من الامراض المزمنة مثل مرض السكري، بضرورة المواظبة على الرياضة لانقاص الوزن وتجنب السمنة والمضاعفات الناجمة عنها.

ويتمتع مرضى السكري الذين يداومون على ممارسة الرياضة، بقدر اعلى من الصحة مقارنة بأقرانهم ممن لا يمارسون الرياضة مطلقاً. ومن انواع الرياضات المناسبة والمفيدة لمريض السكري، ركوب الدراجة الهوائية التي تحمي من العديد من امراض العصر الحديث وابرزها السمنة المسببة للعديد من الامراض الخطيرة كالسكري.

ومن فوائد الدراجة الهوائية لمرضى السكري، ما كشفته إحدى الدراسات الدنماركية من أن ركوب الدراجة الهوائية سواء كوسيلة مواصلات يومية او لاغراض الرياضة، يسهم بشكل كبير في خفض خطر الإصابة بمرض السكري، خصوصاً السكري من النوع الثاني .

شملت الدراسة حوالي 20 ألف رجلآ، وحوالي 20 ألف سيدة تراوحت أعمارهم بين 50-60 عامآ ، ويعانون من مرض السكري من النوع الثاني. وقد استخدم عدد من هؤلاء المشاركين في الدراسة، الدراجة الهوائية للتنقل بدلآ من السيارة مرة واحدة أسبوعيآ على الأقل لفترة من الزمن.

وبعد انقضاء المدة، أجرى الباحثون فحصآ لمستوى السكر في الدم لدى هؤلاء الأشخاص، ليلحظوا تحسناً كبيراً في مستوى السكر بالدم بنسبة 20% بعد تكرار ركوب الدراجة بشكل أكبر .

وهي نسبة اعتبرها الباحثون جيدة جدآ، الذين أكدوا أيضآ أن ركوب الدراجة الهوائية باستمرار للأشخاص المحتمل اصابتهم بمرض السكري، يخفض هذا الإحتمال بنسبة تصل إلى 30%.

وهو ما دفع الباحثون لنصح مرضى السكري بضرورة الاستغناء عن التنقل بالسيارة من حين لآخر واستخدام الدراجة الهوائية للحفاظ على اللياقة وتحقيق نتائج ملموسة لجهة خفض مستوى السكر في الدم.

ومن فوائد الدراجة الهوائية لمرضى السكري ايضاً:

• الدراجة الهوائية تساعد على انقاص الوزن الزائد والحفاظ على اللياقة البدنية، ما يحسن من صحة مرضى السكري بشكل كبير.

• تنشط الدراجة الهوائية عضلة القلب وتزيد من قوتها، ما يقلل خطر اصابة مرضى السكري بأمراض القلب التي تعد أحد أخطر مضاعفات هذا المرض.

• يساعد ركوب الدراجة الهوائية في خفض الكوليسترول المرتفع في الدم، وهو من الاعراض المصاحبة لمرض السكري، ما ينعكس تحسناً في مستوى السكر في الدم ايضاً.

• مع تحسن السكر في الدم، تقل مقاومة خلايا الجسم للانسولين ما يؤدي لتحسن صحة مرضى السكري.