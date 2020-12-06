فوائد الشاي الاخضر مع الليمون على الريق، فوائد متعددة تجمع ما بين فوائد الشاي الأخضر وفوائد الليمون لصبح الخليط صحي وغني بالفيتامينات و المعادن ومضادات الأكسدة التي تعزز الصحة العامة وتحسن من أداء كافة أجهزة الجسم، وكثير من المواقع الطبية تحدث عن تلك الفوائد، فجمعناها لكم في التالي.

فوائد الشاي الاخضر مع الليمون على الريق:

ذكر موقع "الاستشاري الطبي" أن الليمون يساهم في زيادة امتصاص مضادات الأكسدة التي في الشاي الأخضر، ويقلل من تأثير المواد المتواجدة في الشاي التي تمنع امتصاص الحديد في الجسم.

من فوائد الشاي الاخضر مع الليمون على الريق رفع مناعة الجسم.

يحتوي الشاي الأخضر والليمون على مضادات أكسدة تقاوم الجذور الحرة في الجسم، وتساهم في وقاية الجسم من الأمراض السرطانية.

مضادات الأكسدة أيضا تحسن من صحة البشرة وتقاوم علامات التقدم في السن.

فيتامين سي في الليمون له عدد من الفوائد أهمها مقاومة الأمراض المعدية و الأمراض الموسمية.

من فوائد الشاي الاخضر مع الليمون على الريق السيطرة على اضطرابات الهضم وتحسين عملية الإخراج.

مشروب الشاي الأخضر مع الليمون يساهم في تنقية الجسم من السموم، وبالتالي يحمى الكلى و الكبد.

الألياف في الليمون تساهم في الوقاية من ارتقاع الكولسترول الضار، وتساهم في خفض ضغط الدم المرتفع.

يعد مشروب الشاي الأخضر مع الليمون مشروب صحي يرفع من عملية الأيض ويساهم في حرق الدهون و بالتالي يعزز خسارة الوزن.

الفيتامينات والمعادن في الشاي الأخضر والليمون تساهم في الحفاظ على خلايا العظام والجلد والأسنان.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.