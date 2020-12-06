دراسة: أضرار كثرة الإنجاب على صحة النساء

الإنجاب هو ما يميز المرأة عن الرجل، وهو عملية طبيعية يقوم بها جسم الأنثى، وبالرغم من أن هذه العملية لها فوائد عدة، إلا أنها يمكن أن تضر جسد الأنثى، وذلك في الحالة التالية التي وردت في الدراسة الطبية التالية.

الإنجاب والصحة:

كشفت دراسة حديثة أجراها عدد من الباحثين بولاية بنسلفانيا الأمريكية، عن وجود علاقة وطيدة بين عدد مرات الإنجاب للمرأة وتعرضها للشيخوخة المبكرة، حيث تبين أن الأشخاص الذين لديهم عدد أقل من المواليد يملكون صحة جيدة، مقارنة بالذين أنجبوا ثلاثة أو أربع مرات.

وأوضحت الدراسة أن الحمل والولادة قد يسهمان في تغيير وخلل تنظيم العديد من الأنظمة الفسيولوجية المختلفة التي قد تؤثر على الشيخوخة بمجرد وصول الشخص إلى سن اليأس، نظرًا للارتباط بالتغيرات الأيضية والمناعية والغدد الصماء التي تحدث في الجسم أثناء الحمل والرضاعة، بالإضافة إلى مخاطر الأمراض المختلفة المرتبطة بالحمل والاستثمار الإنجابي بشكل عام.

طاقة الجسم:

كشفت الدراسة أيضا عن أن الحمل والرضاعة تستهلك كمية كبيرة من طاقة الجسم ويمكن أن تؤثر على العديد من أنظمته، بما في ذلك وظيفة المناعة والتمثيل الغذائي وضغط الدم، بالإضافة إلى أن النساء اللواتي أنجبن أكثر من غيرهن أصبحوا أكثر عرضة للوفاة بسبب مرض السكري وأمراض الكلى.

واعتمدت الدراسة على قياس الشيخوخة البيولوجية بعدة طرق تعتمد على مؤشرات حيوية مصممة لتقييم صحة التمثيل الغذائي، ووظائف الكلى والكبد، وفقر الدم واضطرابات خلايا الدم الحمراء ، ووظيفة المناعة والالتهابات.

وأظهرت الدراسة أيضا أن هناك علاقة بين الحمل والتغيرات التي تطرأ على خلايا الجسم وتؤثر على عمل وعمر أجهزة الجسم الرئيسية، التي تسفر عن تغير في نظام المناعة والتمثيل الغذائي، والتي قد تؤثر على وصول النساء اللاتي ينجبن مواليد أكثر إلى سن اليأس، مقارنة بالسيدات التي انجبوا عدد مواليد أقل.