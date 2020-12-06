تسارع ضربات القلب اسبابها وطرق علاجها

قد يلاحظ البعض تسارع ضربات القلب لديه بشكل غير مألوف، ما يثير القلق حول وجود مشكلة في القلب ناجمة عن مرض خطير.

والمعروف ان امراض القلب واحدة من اكثر اسباب الوفاة حول العالم، لذا يتخوف البعض في حال شهد تسارعاً غير طبيعي في ضربات القلب خصوصاً الاشخاص الذين لديهم تاريخ عائلية للاصابة بهذا النوع من الامراض.

فما دوت الخليج اسباب تسارع ضربات القلب وكيف يمكن علاجها؟ هذا ما نتعرف عليه بإيجاز كما جاء على موقع "ويب طب".

اسباب تسارع ضربات القلب

يصف الموقع المختص بالشؤون الصحية، تسارع ضربات القلب بما يشبه رفرفة القلب، يصفها البعض عند الشعور بتسارع نبضات القلب. ويُلاحظ تسارع ضربات القلب في أماكن عدة من الجسم منها الصدر والحلف او الرقبة في حالات معينة.

وقد لا يكون تسارع ضربات القلب خطيراً ويمكن ان يختفي من تلقاء نفسه، لكن من الضروري معرفة الامور المرتبطة به وعلى رأسها الاسباب المؤدية لحدوثه.

والاسباب المؤدية لتسارع ضربات القلب دوت الخليج التالية:

• فقر الدم: وهو من الأمراض المرتبطة مباشرة مع تسارع ضربات القلب وحدوث إضطرابات بها. ويعود السبب في ذلك لقيام القلب بضخ كمية دم أكثر من الطبيعي، لتعويض نقص الأكسجين في الدم.

• فرط نشاط الغدة الدرقية: الذي يؤدي لسرعة خفقان القلب ضمن العديد من الاعراض الاخرى، نتيجة الافراط في انتاج هرمونات الغدة الدرقية.

• اضطراب الأملاح في الدم: ويؤدي خلل الهرمونات في الجسم لحدوث اضطرابات الأملاح في الدم، منها انخفاض الصوديوم والبوتاسيوم والمغنسيوم أو ارتفاع الكالسيوم.

وتعد هذه الأملاح ضرورية جداً لصحة الجسم وقدرته على القيام بمختلف وظائفه، كما تساهم في تنظيم ضربات القلب، وأي خلل بها يؤثر على المعدل الطبيعي للضربات وتسارعها بشكل غير اعتيادي.

• انخفاض ضغط الدم: حيث تزداد معدلات ضربات القلب للحفاظ على مستويات ضغط الدم في الجسم.

• مرض السكري: يعد مريض السكري الاكثر تعرضاً للإصابة بأمراض القلب مثل تصلب الشرايين وقصور القلب. وهذه الامراض تسبب تسارخ اختلال ضربات القلب لجهة التسارع او الانخفاض بحسب الحالة المرضية.

• انخفاض كمية السوائل بالجسم: بسبب الجفاف وقلة شرب الماء والسوائل بشكل كافي.

• المشاعر الشديدة: مثل الخوف او التوتر.

• ممارسة الرياضة بشكل عنيف.

• تناول منتجات الكافيين والكحول بكميات كبيرة.

• تغير مستويات الهرمونات نتيجة الحمل او قرب موعد الدورة الشهرية.

• تناول بعض الادوية او الاعشاب او المكملات الغذائية.

• تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات او السكريات او الدهون.

وتسارع ضربات القلب قد يكون مصحوباً بأعراض أخرى تستدعي مراجعة الطبيب المختص مثل:

• ضيق التنفس.

• الدوار والاغماء.

• الم الصدر.

طرق علاج تسارع ضربات القلب

يقوم الطبيب عادة بإجراء فحوصات معينة لتشخيص السبب وراء تسارع ضربات القلب، بغية وصف العلاج المناسب.

لكن في حال لم تكن هناك مشكلة مرضية، فإن تسارع ضربات القلب يمكن ان يختفي من تلقاء ذاته دون الحاجة لعلاج محدد.

وينصح دوماً باتباع بعض الخطوات الحياتية التي تحميك من تسارع ضربات القلب غير المرضي منها:

• تجنب التوتر والقلق عن طريق ممارسة الرياضة أو اليوغا.

• الإمتناع عن تناول أنواع معينة من الاطعمة والمشروبات مثل النيكوتين والكافيين.

• تجنب تناول بعض أنواع الأدوية خاصة المخصصة لعلاج نزلات البرد.