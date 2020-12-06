طريقة عمل حساء نودلز الدجاج بالكاري التايلندية الحارة صحياً في المنزل وبكل أسرارها Spicy Chicken Noodle Soup

يعتبر حساء الدجاج المعكرونة التايلندية من الأكلات سهلة وسريعة التحضير، وأمنة صحياً؛ فهي أيضاً خالية من الغلوتين المضر، والكثير منا يحب النودلز لطعمها الجميل، ولسرعة تحضيرها، والكثير منا يحب الأطعمة شديدة الحرارة، ولكن هنا نقدمها بطريقة صحية وبمكونات نعرفها وليست مضرة لنا.

طريقة عمل حساء نودلز الدجاج بالكاري التايلندية الحارة :

تعتبر شوربة نودلز الدجاج بالكاري التايلندية من الوجبات سريعة التحضير التي لا يتجاوز تحضير ربع ساعة فقط؛ فهي سهلة التحضير وغنية بالمكونات الصحية التي تمتلكينها في بيتك .

نصف كيلو دجاج مطبوخ، ومقطع.

ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور طازج.

ملعقتين كبيرة معجون الكاري الأحمر التايلندي.

فصين ثوم مفروم.

ملعقتين كبيرتين زيت جوز الهند غير المكرر، والبكر.

بصلة صفراء مقطعة مكعبات.

ثمرة فلفل حمراء مقطعة مكعبات.

ملعقة صغيرة من صلصلة السمك؛ فهي تضيف نكهة أومامي الغنية إلى المرق، لكن إذا لم تستخدمها من قبل،فإنها تحتوي علي رائحة نفاذة بسيطة، لكنها تختفي بمجرد خلطها مع الشوربة يمكنك الاستغناء عنها كما ترغبين، و إضافة صلصة الصويا أو تمارا.

أربعة أكواب من مرق الدجاج.

علبة حليب جوز الهند.

نودلز أ و معكرونة الأرز الرقيقة، فهي خالية من الغلوتين، وصحية،فهي لا تأخذ سوى بضع دقائق للطهي.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

كزبرة طازجة مفرومة.

بصل أخضر.

فلفل أحمر.

الفول السوداني المطحون.

ضعي القليل من زيت جوز الهند في وعاء كبير، وسخنيه على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل والفلفل، وقلبيه لمدة أربع دقائق حتى ينضج.

أضيفي الثوم، والزنجبيل المبشور، ومعجون الكاري، وقلبيهم، واتركيهم على النار لمدة دقيقة حتى تظهر رائحته.

أضيفي إليهم المرق، وحليب جوز الهند الذي يعطي قوام كريمي، وأيضاً يعمل على التخفيف من شدة حرارة طعم عجينة الكاري الحارة، وصلصة السمك، والدجاج المطبوخ، والمقطع [ويمكنك أيضاً استخدام بقايا الدجاج لتوفير الوقت، أو يمكنك استخدام زوج من صدور الدجاج منزوع الجلد والعظم، وقليهم] ثم اتركيها تغلي على النار.

ضيفي المعكرونة إلى الوعاء، واتركيها حوالي ثلاث أو أربع دقائق على النار حتى تنضج.

في النهاية أضيفي عصير الليمون، ليعمل على التوازن بين جميع المكونات الموجودة . ثم قدمي الحساء علي الفور.

التزيين حسب الرغبة يمكنك إضافة الكزبرة الطازجة،أوالبصل الأخضر، أو الإثنين معاً، فهم يضيفون نضارة ولوناً جميلاً من الألوان المختلفة معاً.

يمكنك أيضاً إضافة الفلفل الحار إذا كنتي تريدين بعض الحرارة الإضافية للطعم. يمكنك إضافة الفول السوداني المفروم، أو أي نوع مكسرات متوفر لديك، لأنه يضيف قليل من القرمشة للطعم، وكل هذا حسب رغبتك.

مقادير شوربة أو حساء نودلز الدجاج التايلندية الحارة:لتزيين الحساء أو الشوربة:طريقة تحضير حساء أو شوربة الدجاج التايلندية الحارة: