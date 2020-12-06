طريقة عمل العجينة السحريه لجميع أنواع المعجنات والمخبوزات هشه زى القطن

عندما تقدم ربات البيوت على تحضير أحد أنواع المخبوزات أو الفطائر تبحث كثيراً عن العجينة الخاصة بكل نوع منها، ولكن هذا يكون صعب عليها جداً لأنها يحتاج لمقادير معينة وخطوات خاصة جداً، ولكن بعد بحث طويل قمنا به أنتج عنه طريقة سهلة وبسيطة لعمل العجينة السحرية التي يتم استخدامها في تحضير الكثير من أنواع الفطائر والمخبوزات.طريقة تحضير العجينة السحرية لعمل الفطائر والمخبوزات
من أسهل الطرق الذي يمكن استخدامها لتحضير أشهى المعجنات والفطائر والمخبوزات ولا تحتاج منك الكثير من الوقت ويتم تحضيرها بالمقادير والطريقة الآتية:مقادير العجينة السحرية:
- 1 كيلو دقيق.
- 1 كوب زبادي.
- 6 ملاعق كبيرة سكر.
- 3 ملاعق كبيرة خميرة.
- 1 ملعقة كبيرة بكينج بودر.
- 1 بيضة حجم كبير.
- 2/1 كوب زيت نباتي.
- 4/3 كوب ماء فاتر.
- 4/1 ملعقة صغيرة ملح.
- احضري وعاء عميق ضعي به الدقيق والبكينج بودر وقلبي ومن ثم يضاف البضة المخفوقة والزيت النباتي.
- وفي كوب ضعي الخميرة مع الماء الفاتر والسكر والملح واخلطي المكونات مع بعضهم باستخدام ملعقة خشبية ولمدة 10 دقائق.
- ثم يكون من الأفضل إذا استمريتِ بالعجن باستخدام اليد حتى تحصلين على عجينة طرية ومتماسكة، ويفضل أن تتركيها لمدة ساعة تامة لكي تتخمر ويتضاعف حجمها.
- بعد ذلك تستطيعين استخدام العجينة وتشكيلها بما ترغبين فيمكن أن تستخدميها في تحضير البيتزا بأنواعها المختلفة، أو أحد أنواع المخبوزات والفطائر الشهية وبالهناء والشفاء.
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