طريقة عمل العجينة السحريه لجميع أنواع المعجنات والمخبوزات هشه زى القطن

عندما تقدم ربات البيوت على تحضير أحد أنواع المخبوزات أو الفطائر تبحث كثيراً عن العجينة الخاصة بكل نوع منها، ولكن هذا يكون صعب عليها جداً لأنها يحتاج لمقادير معينة وخطوات خاصة جداً، ولكن بعد بحث طويل قمنا به أنتج عنه طريقة سهلة وبسيطة لعمل العجينة السحرية التي يتم استخدامها في تحضير الكثير من أنواع الفطائر والمخبوزات.

من أسهل الطرق الذي يمكن استخدامها لتحضير أشهى المعجنات والفطائر والمخبوزات ولا تحتاج منك الكثير من الوقت ويتم تحضيرها بالمقادير والطريقة الآتية:

1 كيلو دقيق.

1 كوب زبادي.

6 ملاعق كبيرة سكر.

3 ملاعق كبيرة خميرة.

1 ملعقة كبيرة بكينج بودر.

1 بيضة حجم كبير.

2/1 كوب زيت نباتي.

4/3 كوب ماء فاتر.

4/1 ملعقة صغيرة ملح.