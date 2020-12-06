طريقة عمل كيك جديد بالعسل الأسود من أشهى كيك الحفلات

تعد كيكة العسل الأسود من أغرب أنواع الكيك الذي يعد في المطبخ اليوناني، وجاءت غريبة لأنها تشبة كيك الكاكاو أو كيك شوكولاته ولكنها تختلف عنها في الطعم، فما يمزيها بأنها مصنوعة من العسل الأسود بدلا من السكر، وتحمل قوام هش ومرتفع ولها الكثير من الفوائد والغنية بالحديد والزنك المواد التي تبني الجسم وخاصة للأطفال، فيمكنك الآن أن تجددي في صنع الكيك وابهري عائلتك بنوع حلوى جديد بنكهة خاصة مميزة، فمن فوائد العسل الأسود بأنه يحمي الجسم من الأمراض ويحارب الفيروسات التي تصيب الجسم، ويحافظ على صحة القلب ويقلل من الكوليسترول الضار بالجسم ويمنع الإصابة بالنوبات القلبية، والحديد بنسبة عالية يقي الجسم من فقر الدم، فتابعوا معنا طريقة كيك العسل الأسود بخطوات بسيطة وسهلة.

نحتاج إلى كوب ونصف دقيق أبيض منخول. كوب كبير من العسل الأسود. نصف كوب من الزبدة المقطعة المكعبات صغيرة بحرارة الغرفة. نصف كوب من الماء الفاتر. عدد بيضة واحدة بحرارة الغرفة. ملعقة صغيرة ونصف بيكنج بودر. نصف ملعقة صغيرة كربونات الصوديوم. نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة ناعمة. ربع ملعقة صغيرة زنجبيل ناعم وقرنفل. رشة صغيرة ملح.

سخني الفرن قبل إعداد الكيك على درجة حرارة 200 درجة ويجب تسخين الفرن قبل وضع الكيك داخلها حتى لا تهبط أثناء تسويتها.

في وعاء ضعي المكونات الجافة من دقيق وبيكنج باودر وبيكنج صودا بعد نخلهم جيدا وعليهم الملح والقرفة والزنجبيل والقرفة وخلطهم معا.

ويوضع البيض مع الزبدة في وعاء عميق وخفق المكونات جيدا عن طريق مضرب كهربائي لمدة 3 دقائق، حتى تحصلي على قوام كريمي مرتفع.

اخلطي العسل الأسود مع الماء الفاتر إلى خليط الزبدة والبيض، واخفقي بسرعة جدا حتى تتجانس المكونات.

ثم يتم إضافة الخليط السائل إلى خليط الدقيق وتقليب بهدوء من أسفل لأعلى عن طريق ملعقة سيليكون أو خشبية، حتى تتجانس كل مكونات معا مكون خليط كريمي.

إدهني صينية الفرن بزبدة أو زيت مرشوشة دقيق وانزلي بخليط الكيك الكريمي بالصينية وادخلها فرن ساخن مسبقا لمدة نصف ساعة وانتظري حتى تنضج الكيك من داخل والخارج.

مقادير عمل كيك العسل الأسودخطوات وطريقة تحضير كيك العسل الأسودمكونات عمل كيك جبنة كيري مسقية بالحليب

كيك جبنة كيري حلوة بطعم رهيب ولذيذ وقوام هش خفيف، يتم تسقيتها بالحليب المحلى مع تزيين جوز الهند على الوجه.

عدد كوب ونصف دقيق أبيض. عدد 3 بيض بحرارة الغرفة. ¾ كوب سكر أبيض. كوب كبير حليب كامل الدسم. ثلث كوب زيت نباتي. عدد 4 حبات جبن كيري. ملعقة كبيرة بيكنج بودر. ملعقة صغيرة فانيليا. لتزيين كيك جبن كيري كوب حليب محلى مكثف. كوب صوص شوكولاته جاهزة خام. صوص توفي جاهز. ملعقة كبيرة جوز هند مبشور.

طريقة عمل كيك جبن كيري بحليب مكثف

نخل الدقيق أولا مع كمية البيكنج بودر ويترك جانبا في وعاء جاف، ويسخن الفرن على حرارة 180 مئوية وتدهن قالب الكيك بالزبدة ويرش عليه دقيق وتترك لحين تجهيز الكيك.

ثم نبدأ بتحضير المزيج السائل من خلال خلط البيض مع السكر والفانيليا في وعاء مع خفق جيدا بالمضرب ويضاف له جبن كيري مع الاستمرار في الخفق.