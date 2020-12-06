أفضل طريقة لعمل بيتزا هت ساخنة بالمنزل بنفس خطوات المطاعم

طريقة عمل البيتزا بالمنزل ساخنة وشهية بمكونات بسيطة متوفرة لديك في مطبخك، فكل أم ترغب في صنع أشهى أنواع المأكولات التي تقدم في المطاعم والمحلات خاصة البيتزا وتكون ناجحة طرية بنفس شكل وطعم البيتزا الإيطالية الجاهزة، واليوم سنقدم لكم طريقة سهلة لعمل البيتزا الساخنة في أقل وقت وأقل جهد، وعلى الرغم من أنها تكون سهلة ولكنها من الأطعمة التي تفسد مع الكثير من النساء أو لا تكون بنفس جودة الجاهزة، ولا تكون بنفس مذاق التي تشتهر بها المطاعم، وتكون الأسباب إلى عدم الالتفات للنقاط أساسية تعمل على نجاح البيتزا وتكون أحلى من التي تصنع في المطاعم، ولكننا في نهاية المقال سنجعلك تعرفين أسرار ستجعلك تنجحين في إعداد البيتزا بالمنزل بنفس مذاق الجاهزة.

لعمل العجينة عدد 3 كوب دقيق أبيض. كوب ماء دافئ للعجن. كوب زبادي. ملعقة كبيرة زيت زيتون. ملعقة كبيرة خميرة فورية حبيبات. رشة صغيرة ملح. رشة صغيرة سكر. ملعقة كبيرة بيكنج بودر. لعمل حشو البيتزا كوب كبير جبنة مبشور. كوب كبير جبن موتزاريلا. كوب زيتون مخلي. كوب كبير مشكل لحوم على حسب الرغبة. لعمل الصلصة نصف كوب معجون طماطم. ملعقة صغيرة ملح وفلفل أسود. نصف ملعقة صغيرة زعتر. نصف مكعب مرقة. ملعقة صغيرة زيت.

في وعاء انخلي الدقيق والبيكنج باودر وضعي عليه الملح السكر والخميرة والزبادي والزيت وقلبيهم معها جيدا.

ثم بالماء الدافئ أبداي بالعجن بخلط الدقيق مع باقي المكونات حتى تتجانس وتصب الماء بالتدريج.

استمري في لم العجينة حتى تتماسك من دون أن تلتصق في يديك وبتلك تكون العجينة جاهزة، استمري في عجنها على طاولة مفرود عليها قليل من الدقيق واعجني لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

ثم لمي العجينة على شكل كورة وضعيها في وعاء كبير عميق، ويكون تحت العجينة ملعقة صغيرة زيت وعلى وجهها زيت أيضا وغطيها بكيس من البلاستيك أو النايلون.

تدخل العجينة في مكان دافئ لمدة نصف ساعة حتى تختمر وتعلو وتكون جاهزة لعمل البيتزا.

ثم بعد ذلك افردي العجينة على طاولة مرشوشة دقيق والفرد يكون براحة أو بكف يديك وليس بالنشابة حتى تأخذ المقاس الذي ترغبين به.

انقليها على صينية مدهونة بالزيت ومرشوش بدقيق وأبداي بوضع عليها أولا الصلصة وأفرديها بالملعقة وعليها ضعي الخضروات والطماطم والفلفل الأخضر المقطع واللحوم ومشكل الجبن.

سخني الفرن على حرارة عالية 200 مئوية لمدة 10 دقائق ثم ادخلي البيتزا في رف الأوسط حتى تنضج، ثم اشغلي الشواية قليلا على البيتزا حتى تذوب الجبنة وتخرج ساخنة جاهزة على التناول.

مكونات عمل بيتزا ساخنة بالمنزل بنفس مذاق المطاعمطريقة وخطوات عمل بيتزا المطاعمطريقة عمل صلصة البيتزا

اخفقي الطماطم في خلاط الكهربائي ثم صفيها جيدا من القشرة، ثم ضعيها في مقلاة على النار العالية لمدة خمس دقائق، ثم ضعي البهارات عليها من ملح وفلفل أسود وزعتر مطحون ناعم ورشة زنجبيل بابريكا وباقي البهارات، اتركيها على النار حتى تنقل وتكون مثل صوص كاتشب الجاهز، يمكن استعمال معجون الطماطم بدلا من صلصة الطماطم.

مقادير عمل بيتزا طاسة

تلك البيتزا لا تحتاج إلى الكثير من الوقت أو الجهد وهي أيضا لذيذة جدا وبسيطة، وتعد بعجينة هشة لذيذة وتسوى القاعدة في مقلاة ويمكن تجهيز القاعدة وتخزينها في الفريزر لحين تسويتها.