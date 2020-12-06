اقوى وصفه من سيده هندية لمنع تساقط الشعر وتطويله وتكثفيه بمكون واحد فقط مجربه ومضمونه

بمكون واحد فقط تستطيع النساء أن تمنع من مشكلة تساقط الشعر نهائياً باستخدام البصل وهو المكون الأكثر استخداماً في الهند والبعض من النساء تبتعد وتتجنب استخدامه لرائحته الكريهة والغير مستحبة، وعلى الرغم من ذلك يحتوي على الكثير من الفوائد الذي يمكن للشعر أن يستفيد منها بكل بساطة، وسوف نقدم إليكم أفضل خلطات البصل على الطريقة الهندية فتابعونا.

البصل من النباتات المهمة والمفيدة جداً للصحة بوجه عام، حيث أنه يعمل على ترطيب الشعر ومنع تساقطه وتقصفه بالإضافة إلى انه يحارب القشرة ومن خلطات البصل لمنع تساقط الشعر التالي:

خلطة البصل وزيت الزيتون:

فزين الزيتون من الزيوت الطبيعية التي تعمل على ترطيب وتنعيم الشعر ويمكنك استخدامها في هذ الوصفة، قومي بخلط 2 ملعقة كبيرة من ماء البصل مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وقلبي جيداً، ثم يتم تدليك فروة الرأس بالخليط ويترك لمدة ساعتين ثم يشطف بالماء الفاتر والشامبو والبلسم ويتم تكرار استخدامها 3 مرات في الأسبوع.

خلطة ماء البصل وحليب جوز الهند:

حليب جوز الهند من المكونات التي تحتوي على المغنسيوم التي يعمل على تعزيز نمو الشعر ويمنع التساقط بالإضافة إلى أنه يرطب ويحافظ على الشعر، فقومي بخلط نصف كوب من حليب جوز الهند وملعقتين من ماء البصل بوعاء عميق ومن ثم يطبق الخليط على فروة الرأس ويترك لمدة ساعة كاملة ثم يتم تكرار الوصفة 3 مرات في الأسبوع حتى تحصلين على نتائج فعالة.