الوصفة السحرية لتحضير اسبراي للتبيض الفورى للمناطق الحساسة والجسم كله

تستخدم النساء الكثير من الطرق الذي تساعدها على تبيض وتفتيح المناطق الحساسة، كما أنها واحدة من المشكلات المحرجة والمزعجة جداً التي تحتاج لطرق للتخلص منها، ولكن معظمهم يلجأ إلى كريمات لتبيض البشرة أو المناطق الحساسة ولكنها تخفي الاسمرار لعدة ساعات فقط وليس بمعالجتها تماماً، لذا حرصنا على أن نقدم إليكم أفضل وصفة سحرية تغنيك عن كل هذه المنتجات ويمكن أن تحضريها بنفسك في البيض ببعض من المكونات.

سوف نقدم إليكِ سيدتي أسهل طريقة لتحضير سبراي سحري لتبيض المناطق الحساسة والداكنة بالجسم ببعض من المكونات الطبيعية التي تتمثل في التالي:

1 زجاجة اسبراي نظيفة ومعقمة.

جليسرين.

زيت الليمون العطري.

زيت فيتامين E.

ماء مقطرة.

يعتبر واحد من الطرق المفيدة جداً لصحة البشرة ولا يحتاج منكِ الكثير من الوقت ولكن قومي بخلط 2 كوب ماء مقطر مع كوب واحد من الجليسرين مضاف لهم 4 كبسولات من فيتامين E مع 10 قطرات من زيت الليمون العطري، واحفظي الخليط بزجاجة اسبراي معقمة مناسبة للاستخدام، ثم يتم استخدام الخليط على المناطق الحساسة مثل تحت الابطين ومنطقة البكيني ولكن قبل الاستخدام يتم رج الزجاجة جيداً حتى تتجانس المكونات مع بعضها، ويفضل الاستخدام قبل النوم للحصول على نتائج فعالة ومرضية مع الالتزام بتكرار استخدامها كل يوم.