افضل حبوب منع الحمل.. إليك أشهر 9 أنواع وما هي أضرار تناولها؟

سوف نتعرف في هذه المقالة على افضل أنواع حبوب منع الحمل التي تتناولها النساء لعدم رغبتهم في الإنجاب، وقد اكتشفت حبوب منع الحمل في القرن الماضي وأصحبت تتناولها النساء بدون أي معرفة عن الآثار الجانبية التي تعقبها، ولكن سرعان ما اكتشف الباحثون هذه الآثار الجانبية، وبدأوا يبحثون على حل لتجنبها تماماً.

أقراص ياسمين (Yasmine). أقراص جينيرا (Gynera). أقراص مارفيلون (Marvelon). أقراص ديان 35 (Diane 35). أقراص سيرازيت (Cerazette). أقراص أورغامتريل (Orghamtrel). أقراص لوجينون (Logynon). أقراص ميكروجينون 30 (Microgynon 30). أقراص ميكرولوت (Microlut).

نسبة نجاح هذه الحبوب في منع الحمل عالية جداً وتعتبر هي أفضل وسيلة لمنع الحمل. هذه الحبوب بمجرد تناولها فهي تعمل على منع الحمل أي لا تحتاج إلى مجهود. إذا أرادت المرأة أن تصبح حامل كل ما عليها هو التوقف عن الحبوب وستحمل مباشرةً في الشهر التالي. هذه الحبوب تعمل أيضاً كمسكن لآلام الدورة الشهرية وتعمل على تنظيم مواعيدها.

أنواع حبوب منع الحمل في المملكة العربية السعوديةمميزات حبوب منع الحملأضرار تناول هذه الحبوب (الآثار الجانبية)

هناك العديد من الأعراض الجانبية التي تسببها حبوب منع الحمل ومنها :-

من يتناولون هذه الحبوب يشعرون أن الرؤية غير واضحة. الزيادة في الوزن. القيء العرضي.

وهناك بعض الأعراض التي لا تحدث إلا للقليل من النساء مثل السكتة الدماغية وجلطات الدم.

وبالتأكيد بعد معرفة كل هذه الأعراض، يجب على المرأة التفكير مرات عديدة قبل تناول حب منع الحمل، وإذا كان الأمر ضرورياً بأخذها لابد من استشارة الطبيب الذي يتابع الحالة.

وقد عمل العلماء والباحثون للتوصل لأسباب حدوث هذه الأعراض أو الآثار الجانبية، وقد توصلوا لسببين وهما :-

اذا انخفض هرمون البروجسترون بنسبة كبيرة أول استبدل بالبروجستين، فإن احتمال وجود أثر سلبي سوف ينخفض. اتضح وجود علاقة قوية بين الآثار الجانبية لحبوب منع الحمل والتدخين لدى النساء، و ارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب والأوعية الدموية، وهذا يعني ان النساء الذين يعانون من ضغط الدم المرتفع أو مشاكل القلب أو الأوعية الدموية أو الذين يدخنون، يكونوا أكثر عرضة لخطر هذه الآثار الجانبية لأقراص منع الحمل.

تطور حب منع الحمل

تختلف وسائل منع الحمل كثيراً، فكما تختلف أنواع لولب منع الحمل الرحمي، كذلك تختلف الأقراص بشكل كبير، وهذا الاختلاف ليس فقط في حجم القرص، بل في الجرعة التي بداخل القرص الواحد، ومع ذلك قد يكون أيضا هناك احتمال لحدوث سكتة دماغية أو جلطة في الدم، ولكنها نادراً ما تحدث في الوقت الحالي، وذلك لأن الأطباء ظلوا يبحثوا عن طرق لتقليل الآثار الجانبية لها، وعملوا على تطويرها حتي تكون نادرة الحدوث، ويوصي الأطباء بتناول أنواع معينة لتحديد النسل، وهذه الأنواع تحتوي على هرمونات مختلفة، ومن الأثار الجانبية أو الأعراض التي تحدث حتي يومنا هذا :-

الصداع.

القيء العرضي.

عدم الرؤية جيداً.

المزاج المتقلب.

وهناك أمر هام جداً إذا كانت هناك امرأة تعاني من مرض السرطان أو ضغط الدم المرتفع، فهي تمنع من أخذ حبوب منع الحمل وذلك بالتأكيد باستشارة الطبيب المختص، ومع ذلك فإن حبوب منع الحمل هي الوسيلة الأكيدة في الوقت الحالي، التي لديها القدرة على منع الحمل أو تحديد النسل.