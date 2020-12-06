بطريقة المحترفين اعملي هريسة اسكندراني محشية مكسرات ولا أطعم

الحلويات الشرقية كثيرة ومتعددة فعند محلات الحلواني تجد اشكال كثيرة وأنواع مختلفة من الحلويات الشرقية، ومن تلك الحلوى الهريسة وأشهرها الهريسة الاسكندراني التي تشتهر بها محافظة الإسكندرية، ويرغب الكثير من السيدات في معرفة طريقة عمل الهريسة المميزة ما بين كل الحلويات، وتحرص الأمهات على إعداد الأطعمة التي يحبها أسرتها التي بها كمية من السكر وأثبتت وجودها ما بين كافة أنواع الحلويات الشرقية وعند السفر للإسكندرية لابد من شراء الهريسة لكنك لن تحتاجي لذلك الآن فيمكنك صنع وتحضير الهريسة الاسكندراني على طريقة المحترفين. مكونات عمل هريسة اسكندراني مثل المحترفين نحتاج إلى عدد 3 كوب من دقيق سميد. كوب كبير جوز هند. كوب سكر. ملعقة صغيرة فانيليا. ملعقة كبيرة بيكنج بودر. ملعقة صغيرة محسن كيك. 2 علبة زبادي عادية كبيرة. ربع كوب سمن بحرارة الغرفة. يفضل أن تكون الزبادي بحرارة الغرفة. مكونات حشو هريسة ربع كوب جوز هند مبشور.

2 ملعقة كبيرة زبيب.

ربع كوب بندق أو مكسرات على حسب الرغبة. مكونات شربات تسقية الهريسة 3 كوب سكر.

2 كوب ماء.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة عصير ليمون. خطوات تحضير هريسة اسكندراني محشوة مكسرات جهزي شربات تسقية الهريسة عن طريق وضع الماء مع السكر في وعاء على نار عالية واتركيه حتى غليان ثم ضيفي عليه عصير ليمون حتى يتقل ويرفع من على النار ويضع عليه الفانيليا وتركه جانبا. في وعاء جاف وعميق يخلط دقيق السميد مع جوز الهند والسكر والفانيليا والبيكنج باودر مع محسن الكيك. ثم يضاف على المزيج السمن والزبادي ويعجن قليلا بهدوء وفي حالة كان عجين بسبوسة يابسة ضيفي عليهم القليل من الزبادي حتى تكون عجينة لينة. ثم افردي نصف عجينة الهريسة في صينية مدهونة بالسمن مقاس 28، وضيفي عليها جوز الهند والمكسرات والزبيب بفرده كحشوة الهريسة. خذي قليل من عجين هريسة متبقية على راحة يدك وضعي قطع الهريسة فوق الحشو حتى تغطى السطح بالكامل. بللي يديك بالماء ومرريها على سطح الهريسة، ودخليها تنضج بفرن ساخن على حرارة 240، المدة نصف ساعة حتى تكون جاهزة. عن خروجها من الفرن تسقيها بالشربات الساخن وغطيها واتركيها حتى تبرد ثم تقطع وتقدم بالهنا والشفا. مكونات عمل هريسة اسكندراني مثل المحترفينمكونات حشو هريسةمكونات شربات تسقية الهريسةخطوات تحضير هريسة اسكندراني محشوة مكسرات

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