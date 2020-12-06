وصفة الرمان للقضاء علي الشعر الأبيض نهائيا دون رجوعة مرة أخري

وصفة الرمان للقضاء علي الشعر الأبيض، هناك العديد من المواد الطبيعية المفيدة للشعر ومن هذه المواد قشور ثمرة الرمان اللذيذة، التي تستخدم في الكثير من الأمور المتعلقة بالشعر، ومنها صناعة صبغة لصبغ الشعر باللون الأحمر، عمل ماسكات طبيعية للشعر لزيادة طوله وكثافته تقليل وعلاج التساقط، كذلك يستخدم الرمان في علاج مشكلة كبيرة وشائعة من مشاكل الشعر وهي مشكلة الشيب وخاصة الشيب المبكر، الذي أصبح منتشر بشكل كبير عند الشباب رجالاً ونساء.

وصفة الرمان للقضاء علي الشعر الأبيض نهائيا

الطريقة الأولى

نحتاج في هذا الطريقة إلى ربع كوب من قشور الرمان وكوب كبير من الماء، وبعدها يتم رفع المكونات السابقة على النار ونتركها تغلي على نار هادئة حتى نحصل عل خليط كثيف، وبعدها نرفع الخليط من على النار ونتركه حتى يبرد ونضيف له ملعقة كبيرة من الزبادي في حالة إذا كان الشعر دهني، ثم نوزع الخليط على الشعر ونتركه لمدة لا تقل عن ساعة، وبعدها نقوم بغسل الشعر ونكرر هذه الخلطة ثلاث مرات أسبوعيا حتى نقضي عل شيب الشعر نهائيا

الطريقة الثانية

نحتاج في هذه الطريقة إلى قشور حبتين من ثمار الرمان، بالإضافة إلى ذلك نحتاج إلى كوبين من الماء وثلث كوب من زيت الزيتون، يتم رفع الماء على النار وبعد ان يبدأ بالغليان نضيف له قشور الرمان ونتركهم على النار لمدة خمس دقائق، وبعد ذلك نرفع الخليط من على النار ونتركه حتى يبرد تماماً وبعد ذلك نضيف زيت الزيتون ونقلب جيداً، ثم نوزع الخليط على كامل الشعر ونتركه عليه لمدة نصف ساعة ثم نغسل الشعر بالماء والشامبو الطبي، ويمكن عمل هذه الطريقة على الشعر مرتين فقط في الأسبوع حتى يختفي الشعر الأبيض تماماً.

الطريقة الثالثة

نحتاج فيها إلى قشور حبة واحدة من ثمار الرمان، وكذلك نحتاج إلى ملعقة صغيرة من الزعتر ونفس المقدار من بودرة القرنفل وكذلك إكليل الجبل وملعقة كبيرة من الثوم المفروم، وبعد ذلك نغلي كوبين من الماء على النار ثم نضيف باقي المكونات للماء المغلي، وبعد ذلك نترك الخليط يغلي لمدة دقيقتين ثم نرفعه من على النار ونتركه يبرد تماماً، ثم نوزع الخليط على الشعر ونتركه لمدة ساعة كاملة ثم نغسله بالماء الفاتر والشامبو ونكرر هذه الطريقة مرتين في الأسبوع حتى يختفي الشيب تماماً.