كبسولات التخسيس السحرية ناسفة للدهون( مجربة ) وتخلصى من الدهون العنيده فى اسرع وقت

تعد من الوسائل الطبيعية التي تساهم في خسارة الوزن ومن أسهل الطرق التي يمكن اتباعها عند الرجيم وعدم الامتناع عن تناول الأطعمة، وهذا يكون أفضل من استخدام الأدوية التي تعمل على حرق الدهون ولكنها تحتوي على مواد كيماوية مضرة جداً على الصحة ويكون من الأفضل إذا قمتِ سيدتي بتحضير حبوب التخسيس بنفسك في المنزل بواسطة الأعشاب والمواد الكيماوية.

هناك الكثير من النساء التي تعاني من السمنة وزيادة الوزن ويفضل استخدام حبوب التخسيس بالمكونات الطبيعية والتي تتمثل فيما يلي:

حبوب الكاكاو للتخسيس:

قومي بخلط 100 جرام من القرفة مع 100 جرام من العسل الطبيعي و50 جرام من بودرة الكاكاو حتى تحصلين على عجينة متماسكة، ثم قومي بتشكيلها على هيئة أقراص كالأدوية وضعيها في الثلاجة لوقت الاستحمام، ويتم تناول الحبوب مرتين في اليوم مرة في الصباح ومرة بالمساء.

حبوب خل التفاح للتخسيس:

احضري شريط دواء فارغ واسكبي به خل التفاح وضعيه بصينية بالفريزر ويتم تناول الحبوب مجمدة بعد تناول الوجبات الرئيسة.

حبوب بذور الكتان:

عليكِ سيدتي خلط قليل من بذور الكتان مع عصير الليمون واخلطيهم جيداً حتى أن تتجانس ثم يتم تشكيلها على هيئة كبسولات ويتم تناولها يومياً.

حبوب الأعشاب الطبيعية للتخسيس:

احضري 2 ملعقة كبيرة من مسحوق الميرمية و2 ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر و2 ملعقة كبيرة من مسحوق الزعتر و2 ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة، 2 ملعقة كبيرة مسحوق الزنجبيل و2 ملعقة كبيرة قشر رمان مطحون و2 ملعقة كبيرة بذور الكتان المطحونة وكمون مطحون ومقدار مناسب من عصير الليمون، وشكليها على هيئة أقراص صغيرة وضعيها في الفريزر لتتجمد وتناولي قرص كل يوم على الريق قبل تناول الطعام بنصف ساعة.