طريقة عمل بلح الشام المقرمش.. وسر مذاقه اللذيذ مثل الجاهز

طريقة عمل بلح الشام، بلح الشام من الحلويات الشامية التي ترجع إلى حكم العثمانيين، يمكن تحضيره في المنزل بكل سهولة ولكن يراعى إحضار كافة المكونات المطلوبة بجودة عالية واتباع الخطوات التي يتطلبها التحضير كما هي، وفي هذا الموضوع سوف نعرض لكم طريقة عمل بلح الشام. طريقة عمل بلح الشام طريقة عمل بلح الشام المكونات: كوب واحد من الدقيق الأبيض الفاخر.

ثلاثة أرباع كوب من الماء.

ربع كوب من الزيت.

أربع بيضات.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الهيل.

رشة من الزعفران.

رشة من الملح.

شربات بارد. طريقة تحضير بلح الشام تتم كالتالي في البداية نقوم بوضع الدقيق والنشا والهيل والملح في وعاء كبير ونقلب جيدا.

نضيف الماء والزعفران والزيت في وعاء آخر على النار، وتترك حتى تغلي.

نضيف المكونات الجافة السابقة إلى الماء ونقلب جيدا حتى نحصل على عجين.

يترك العجين حتى يبرد قليلا ثم نضيف البيض واحدة تلو الأخرى ونقلب جيدا مع كل بيضة.

بعد الانتهاء من البيض نحضر كيس بلح الشام الخاص ونضع فيه العجينة كاملة أو على حسب الحجم.

نحضر صينية ونضع فيها ورق الخبز، نقطع بلح الشام عليه ونضعها في الفريزر حتى يتماسك.

في مقلاة بها زيت غزير نقوم بوضعها على لناء ثم نضيف بلح الشام إليها.

نقلب حتى نحصل على اللون الذهبي الجميل.

نصفي بلح الشام من الزيت جيدا ونضع في الشربات البارد ثم يقدم. أسرار نجاح بلح الشام طريقة تحضير بلح الشام تتم كالتاليأسرار نجاح بلح الشام يوجد بعض الخطوات المهمة جداً لنجاح بلح الشام وليعطى مذاق مثل الجاهز تماماً ومن أهم هذه الخطوات استخدام البيض بالكمية المضبوطة تماماً، واستخدام الفانيليا أو قشر البرتقال فى العجينة للتخلص من رائحة البيض الغير محببة، أيضاً لابد من قلي بلح الشام فى زيت غزير دافئ وليس ساخن حتى ينضج من الداخل ويحصل على اللون الذهبي من الخارج، وبالتالي يكون هش جداً ومقرمش. X إقرأ أيضاً: خطوات عمل البسبوسة السورية اللذيذة بالطريقة الأصلية

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