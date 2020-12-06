سندوتشات البطاطس السوري بكل اسرارها وسر القرمشة والثومية

نتناول اليوم طريقة اعداد وجبة جديدة صحية ومفيدة باقل مكونات وبدون مجهود وهي طريقة عمل سندوتشات البطاطس السوري السريعة والشهية لطلبة الجامعة ولكل سيدة عاملة ترغب في تجهيز وجبة غداء أو فطور اقتصادية وسريعة فتابعوا معي المكونات والخطوات.

طريقة عمل سندوتشات البطاطس السوري

المكونات

كيلو من البطاطس.

ملعقة من النشا.

كمية من الجبن الموتزاريلا.

كمية من الخيار المخلل.

طريقة عمل سندوتشات البطاطس السورية بكل تفاصلها

خذي كمية البطاطس وقطعيها لصوابع وأغسليها جيداً جدا وضعي فوقها كمية من الماء وضيفي عليها ملعقة متوسطة من الملح وملعقة من الخل واتركيها لمدة ربع ساعة.

الخطوة الثانية خذي مقلاة بها كمية وفيرة من الزيت وضعيها على النار ثم ضعي البطاطس لتتحمر التحميرة الأولي لها لمدة دقيقتين فقط واخرجيها.

اتركي البطاطس تبرد لمدة نصف ساعة ثم ضربها مرة أخري في الزيت الساخن لتستكمل عملية التحمير ويصبح لونها ذهبي.

بعد ذلك تبدأ في تجهيز الثومية، ضعي في حلة صغيرة ملعقة من النشا ونصف كوب من الماء وقلبيهم جيدا على البارد.

ثم اشعلي النار واستمري بالتقليب لمدة خمس دقائق حتي يفتح لونه ويصبح شفاف ثم اطفئ النار وضعيه جانباً ليبرد.

جهزي الكبة وضعي نصف ملعقة كبيرة من الثوم المفروم وعليها ربع كوب من الزيت وثلاث ملاعق كبيرة من الحليب السائل وضيفي عليهم ثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي وضعي عليهم نصف ملعقة صغيرة من الملح مع ملعقة كبيرة من الخل.

اضربي جميع المكونات معا في الكبة لمدة خمس دقائق ثم ضيفي خليط النشا عليهم واضربيهم مره أخري حتي يصبح لديك قوام كريمي.

خذي رغيف من العيش السوري وافرديه ثم خذي ملعقة كبيرة من الثومية ووزعيها علي الرغيف ثم وزعي الخيار المخلل ثم ضعي فوقهم كمية مناسبة من البطاطس المحمرة ثم وزعي القليل من الجبن الموتزاريلا ثم لفي الرغيف من الجوانب ثم لفيه لرول.

جهزي مقلاة جرانيت وادهنيها بكمية بسيطة من الزيت وبضعيها على النار حتي تسخن ثم رصي العيش السوري الرول واضغطي عليه جيدا حتي يأخذ لون الذهبي ثم اقلبيه على الوجه الأخر حتي يقرمش معك واخرجيه وبألف هنا.