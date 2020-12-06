تخسيس الأرداف بسرعة وفي وقت قصير بدون تعب ومشروبات حارقة للأرداف

تخسيس الأرداف بسرعة وفي أقل وقت حلم كل إنسان يعاني من الوزن الزائد، حيث إن السمنة مشكلة كبيرة يعاني منها الكثير من الرجال والنساء، وتظهر الدهون المتراكمة عند الرجال في منطقة البطن ويظهر حينها الكرش ويلجأ الكثير من الرجال إلى العديد من الوصفات والطرق التي تعمل على تخسيس الكرش والبطن لتحسن المظهر العام ولتفادي العديد من الأمراض، لكن عند النساء تتراكم الدهون عادةً في منطقة الأرداف والجزء السفلي من الجسم لذلك تلجأ النساء عادةً إلى إتباع أنظمة رجيم قاسية أو وصفات أو مشروبات حرق دهون الجسم للتخلص من تلك المشكلة وتخسيس الأراداف بسرعة وفي وقت قصير.

طرق تخسيس الأرداف بالتمارين

إن التمارين الرياضة لها دور كبير في المحافظة على الجسم ومظهره العام وأيضًا المحافظة على صحة الإنسان وتفادي الأمراض كالأمراض القلب والأوعية الدموية، حيث تعمل الرياضة على تجديد نشاط الدم والدورة الدموية في الجسم ومن التمارين التي تعمل على تنحيف الأرداف الآتي:

صعود السلم أو الدرج حيث إن الاستغناء عن المصاعد الكهربائية ومحاولة صعود السلم يوميًا وبشكل منتظم ثلاث مرات سوف يساعد ذلك على شد ترهلات الأرداف ونحتها تمامًا والتخلص من الدهون.

ممارسة تمرين الركض أو الجري في مكان لمدة 15 دقيقة يوميًا أمر ممتازة لتفادي الدهون في تلك المنطقة.

إن القفز في المكان أو النط من التمارين أيضًا التي تساهم في تقوية عضلات الجزء السفلي من الجسم وإذابة الدهون.

المشي لمسافات طويلة يوميًا من التمارين الرياضية الناجحة التي تساعد على تخسيس الكرش والأرداف.

رياضة اليوغا من الرياضة التي تعمل على استرخاء الجسم ورفع معدلات الأيض وحرق الدهون ويجب تنفيذها لمدة 15 دقيقة.

تخسيس الأرداف بسرعة بالأعشاب

إن الأعشاب لها دور كبير جدًا في التخلص من الدهون التي تتراكم في الجسم وينصح أطباء السمنة بتناول المشروبات الحارقة للدهون بجانب الحميات الغذائية أو الرجيم لأن ذلك يسرع عملية حرق دهون الجسم.

مشروب الزنجبيل والقرفة

يعد من المشروبات الممتازة في حرق الدهون خاصة دهون المنطقة السفلية من الجسم ويتم تناول مقدار ثلاث أكواب من المشروب يوميًا وقبل الوجبات والوصفة هي كالآتي:

ملعقة صغيرة من بودرة الزنجبيل.

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

كوب واحد من الماء.

المكوناتطريقة التحضير

نقوم بغلي المكونات على النار لمدة ثلاث دقائق، ثم نقوم برفع المشروب على النار وتغطيته وتركه لمدة 5 دقائق ثم نتناوله قبل الوجبات الرئيسية بنصف ساعة للمساعدة على حرق الدهون والتخلص منها بشكل سريع.

الشاي الأحمر والقرنفل

يعد الشاي الأحمر والقرنفل من الوصفات الفعالة في إنقاص الوزن خاصة منطقة الأرداف والتي تتراكم فيها الدهون بشكل كبير خاصة عند النساء، ويستخدم الكثير من الأشخاص القرنفل في علاج العديد من الأمراض فضلاً عن كون القرنفل من أفضل المواد الطبيعية التي تعمل على تسكين الآلام وخاصة آلام الأسنان ويستخدم زيت القرنفل في العديد من وصفات إنقاص الوزن.

ربع ملعقة صغيرة من القرنفل أو المسمار مطحون ناعم.

ربع ملعقة صغيرة من الشاي الأحمر.

نقوم بوضع القرنفل على الشاي في كوب. نغلي ماء ونقوم بسكب الماء المغلي على خليط الشاي الأحمر والقرنفل. نغطي الكوب وننتظر 3 دقائق. نتناول الشاي بالقرنفل دون تحليته. نستخدم الوصفة مرتين في اليوم.

المكوناتطريقة التحضيرخلطة جبارة لتنحيف الأرداف

إن الكمثرى والمشمش من الفواكه التي تتميز بأنها تعمل عىل حرق الدهون والتخلص منها في وقت سريع، وهذه الخلطة هي خلط الفواكه بالأعشاب الطبيعية للحصول على نتائج مذهلة لتنحيف الأرداف في وقت قصير ومكونات الوصفة كالآتي:

ثلاث حبات من المشمش.

مقدار 2 من الكمثرى.

ملعقة صغيرة من النعناع الأخضر أو الجاف.

ملعقة صغيرة من الشمر.

نصف حزمة من الكرافس.

مقدار 2 حبة ليمون مقطعة شرائح.

2 لتر من الماء.

نقوم بتقطيع الفواكه ووضعها في الخلاط ونخلطها جيدا. نضيف الماء والأعشاب ونقوم بالخلط مرة أخرى. نحصل على مشروب سحر جبار لتخسيس الجسم نقوم بتصفيته. نتناول من المشروب مقدار كوب واحد قبل الوجبات الثلاثة بمعدل ثلاث أكواب يوميًا لمدة شهر.

المكوناتطريقة تحضير الوصفةالبابونج لإنقاص الوزن الزائد والتخلص من الأرداف

يعتبر البابونج من الأعشاب الفعالة في إنقاص الوزن الزائد فضلاً عن كونه مهدأ قوي للأعصاب ويمكن تناول شاي البابونج يوميًا بمقدار كوبين كوب في الصباح وعلى الريق وآخر قبل النوم مباشرة، ومن أجل تنحيف الأرداف في وقت قصير يتم إضافة ملعقة من البابونج+ ملعقة من الكزبرة الناشفة إلى كوب من الماء المغلي ونقوم بتغطية الكوب لمدة 5 دقائق ثم نقوم بتناوله على الفور من الممكن أن نحلي كوب البابونج بنصف ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

بذور القاطونة لتنحيف الجسم

تعتبر بذور القاطونة من الأعشاب الممتازة في سد الشهية أكثر من 8 ساعات على التوالي دون أن يشعر الإنسان بالجوع حيث تعمل على تكميم المعدة وتصغيرها في وقت قليل، بالإضافة إلى أن بذور القاطونة تعمل على تنظيم حركة الأمعاء وتعمل على إخراج السموم من الجسم بطريقة طبيعية ويتم تناول مقدار ملعقة كبيرة مضافة إلى ربع كوب من الماء الدافئ على الريق وأخرى يتم تناولها قبل وجبة العشاء للحصول على وزن أقل في وقت قصير.