طريقة عمل الكيكة الباردة الطبقات بالشيكولاته

طريقة عمل الكيكة الباردة، من الذ الحلوى التي يقبل عليها الجميع صيفا شتاء لسهولة العمايل والمكونات الخفيفة التي تتكون منها الكيكة، يجب التقيد بالوصفة حتى تصبح كيكة ناجحة، تعتمد كيكة الطبقات الباردة على الضرب الجيد للمكونات و درجة حرارة الفرن لذا يجب استخدام مضرب كهربي ويتم الضرب حتى تصبح المكونات هشه تشبه الرغوة الثقيلة، مع درجة حرارة فرن متوسط ويجب أن يكون الفرن ساخن قبل دخول الكيكة الفرن.

طريقة عمل الكيكة الباردة الطبقات

تتكون الكيكة الطبقات من ثلاثة طبقات طبقة أساسية وطبقتين لتغطية الطبقة الأولى ونبدء بالطبقة الأولى .

طريقة عمل الطبقة الأولى

المكونات:_

عدد ١ بيضة كبيرة.

كوب حليب.

ملعقة بكينج بودر.

نصف كأس زيت أو نصف كوب من الزبد وانا شخصيا أفضل الزبد.

ملعقتين كبار من الكاكاو.

كوب سكر يفضل سكر مطحون.

كوب دقيق ويمكن أن يقل أو يزيد.

طريقة عمل الطبقة الأولى

نشعل الفرن قبل البدء في عمل الكيكة حتى يسخن جيدا، نحضر إناء عميق ونقوم بوضع الزبد أو الزيت مع البيضة مع الفانيليا مع السكر ونقوم بضرب المكونات ضربا جيدا جدا حتى يصبح مثل الكريمة المخفوقة نضيف الكاكاو ثم نعيد الضرب مرة أخرى، في طبق منفصل نضع الدقيق ونضيف اليه البيكنج بودر ثم نقوم بواسطة المنخل اليدوي برش الدقيق بشكل لطيف فوق المكونات ونقوم بتحريك المكون مع الدقيق بواسطة مضرب سلك يدوي بخفة حتى لا نفقد القوام، نضع المكونات في صينية الفرن بعد دهنها ونتركها في الفرن مدة عشرون دقيقة حتى تنضج بعد تمام النضج نتركها حتى تبرد تماما.

الطبقة الثانية

المكونات :_

نصف لتر حليب.

٤ ملاعق سكر.

فانيليا.

نشا ثلاث ملاعق.

طريقة العمل :_ نضيف السكر إلى اللبن مع الفانيليا وملاعق الناس،نقوم برفع المكونات على النار مع التقليب المستمر حتى يصبح مثل المهلبية تلك الخطوة تأتي بعد أن تبرد الكيكة تماما ونقوم بقلبها على الوجه الآخر ونضعها في صينية التي تفتح من الجانب نضع المزيج فوق الكيكة وتركهم حتى تبرد المكونات.

الخطوة الثالثة في طريقة عمل الكيكة الباردة الطبقات

المكونات هي نصف لتر حليب، 3 ملاعق نسكويك مع اربع ملاعق سكر ويمكن زيادة ملاعق النسكويك بحسب الرغبه، مع ثلاثة ملاعق نشا، يرفعوا جميعا على النار حتى يصبح مثل السوفيلية او طبقة الكريم نتركه دقائق يهدأ ثم نضعة على الطبقتين الآخرين بهدوء ونقوم بفرد الوجه ونقوم بالتجميل ببودرة الشيكولاته أو مبشور المكسرات ونضع الكيكة في الثلاجة حتى تبرد وتتماسك قبل التقديم.