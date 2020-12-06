طريقة عمل الاندومي المصري على طريقة الشيف نونا

طريقة عمل الاندومي الشيف نونا، يعتبر الاندومي المصري من أنواع النودلز المفضلة لدي العديد من المصرين والمنطقة العربية، حيث يبحث العديد من الناس عن طريقة عمل الاندومي بطريق لذيذة وجديدة، فضلا عن سؤال إعداد طريقة عمل الاندومي زي الجاهز بالظبط، لذلك إعددنا مقال اليوم عن طريقة عمل الاندومي اللذيذ بطريقة الشيف نونا وكيفية إعداد طبق إندومي لذيذ في المنزل يشبه طبق الاندومي الجاهز، وفي خلال المقال نشرح لكم بالتفصيل خطوات عمل الاندومي في المنزل بطريقة الشيف نونا ومثل الجاهز في المحلات تماما.

خطوات وطريقة عمل الاندومي الشيف نونا

تبحث العديد من النساء ومحبي إعداد الأطعمة الجاهزة المختلفة في المنزل عن طريقة إعداد الاندومي الجاهز في المنزل بطريقة الشيف نونا، وللقيام بعمل الاندومي الجاهز بطريقة الشيف نونا يمكنك إتباع الأتي.

مكونات عمل الاندومي الجاهز في المنزل الشيف نونا:

2 ملعقة كبيرة من بهارات الفراخ.

1 ملعقة كبيرة ملح.

1 ملعقة كبيرة كركم.

1 ملعقة كبيرة كاري.

1 ملعقة كبيرة من بودرة البصل.

1 ملعقة كبيرة من بودرة الثوم.

شطة حسب الاحتياج الحاجة.

1 ملعقة صغيرة من الباربكيو.

1 ملعقة صغيرة من الكمون.

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

مكرونة اسباجتي.

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طريقة تحضير الاندومي مثل الجاهز