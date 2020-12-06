يعتبر اللون الأشقر من الألوان الجميلة التي يعشقها معظم النساء ويكون جميل إذا كان يليق على لون البشرة، وهذا يحتاج منكِ الذهاب لصالون التجميل وصرف الكثير من المال، ولكن هناك البعض من السيدات التي تبحث كثيراً عن طرق تساعدها على صبغ الشعر في البيت بقليل من التكاليف وسوف نستعرض لكم أفضل الطرق التي تساعد على صبغ الشعر باللون الأشقر. طريقة صبغ الشعر بالبيت يتطلب منك عدة أدوات وخطوات منها: مواد لصبغ الشعر: 2 عبوة صبغة شعر باللون الأشقر الطبيعي وعبوة صبغ شعر باللون الأشقر الرمادي.

منشفة قديمة.

فرشاة شعر.

فازلين، وعاء.

قفازات بلاستيكية.

شطف رفيع الاسنان.

غطاء الاستحمام.

بلسم.

شامبو. طريقة صبغ الشعر: قومي بوضع المنشفة حول الكتفين مع ارتداء ملابس قديمة.

ضعي بالوعاء العبوتين والخلط حتى تتجانس، ويمكن اختبار اللون الصبغة بوضع الخليط على خصلة من الشعر للتأكد من الوقت واللون بالدرجة المطلوبة.

لابد من أن يتم تمشيط الشعر قبل الصبغ لعدم وجود التشابك بالشعر، ثم يتم تقسيم الشعر لأربعة أجزاء والبدء من الأمام إلى الأسفل باتجاه العنق ومن ثم يقسم من الأذن إلى الأذن بشكل أفقي.

تدهن البشرة عند حدود الشعر بقليل من الفازلين وعلى الأذنين حتى لا تتلطخ بالصبغة، وارتداء القفازات لحماية اليدين.

ابدئي صبغ الشعر من الجذور حتى الجبهة بواسطة فرشاة الصبغة ثم يتم تمشيطه مع سحب الصبغة لآخر الشعر.

بعد الانتهاء من صبغ الشعر يتم تغطيته بغطاء الاستحمام البلاستيكي، وعادة يحتاج من 30 إلى 45 دقيقة.

وبعد انتهاء الوقت وصبح الشعر باللون المطلوب يفضل أن تقمين بغسل الشعر بالشامبو الخالي من الكبريت والماء الفاتر ثم البلسم

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اصبغي شعرك في البيت باللون الى تحبيه باحترافيه زى الكوافير وبسهوله واقل التكاليف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.