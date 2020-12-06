طريقة عمل الكعك الناعم “المبسوس” اللذيذ والرائع بسهولة في المنزل

المبسوس, يعتبر المبسوس من الحلويات المفضلة التى يحبها الكبار والصغار، ويعتبر المبسوس نوع من أنواع الحلويات الناعمة التي يعشقها الكثير بطعمها اللذيذ والرائع، والمبسوس من الحلويات التي تقدم في الأعياد والمناسبات والأفراح، وبعض السيدات تبحث كثيراً عن أسهل طريقة لعمل المبسوس في المنزل بطريقة بسيطة، وبعض الأشخاص يفضلوا المبسوس بأشكال مختلفة لا يتمكنوا من مقاومة طعمه اللذيذ والشهي, وهناك أشكال أخرى المبسوس منه المبسوس المحشي بالملبن، المبسوس بالمكسرات، المبسوس بالعجوة، وسوف نتعرف متابعينا على أهم مكونات وطريقة تحضير المبسوس اللذيذ والرائع.

مكونات عمل المبسوس

يحتوي المبسوس على العديد من المكونات وهي كالتالي:-

4 أكواب من الدقيق الأبيض. 2 كوب من السمن البلدي. نصف كوب من السمسم المحمص. ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. ملعقة صغيرة من الفانيليا. كوب من السكر البودرة والمكسرات للتزيين. ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية. نصف كوب من الحليب الدافئ. رشة صغيرة من الملح.

حشوة المبسوس ( على حسب الرغبة)

يمكن أن يتم حشوة المبسوس وهناك كما يفضله الكثير وهناك مكونات مختلفة لحشوة المبسوس بالعجمية بهذه المكونات 2 ملعقة كبيرة من الدقيق، ملعقة صغيرة من السمسم، 2 ملعقة كبيرة من السمنة، كوب من عسل النحل، مكسرات مطحونة.

طريقة تحضير المبسوس

سوف نتعرف متابعينا على طريقة تحضير المبسوس وهي كالتالي:-

تحضير إناء ونضع به الدقيق والسمسم ونخلطهم جيداً، ثم بعد ذلك نضع السمن على النار لكي تذوب.

نضيف بعد ذلك الدقيق والسمسم على السمن على النار مع التقليب الجيد حتى تتكون عجينة الكعك.

نترك العجينة حتى تبرد بعد ذلك الاستمرار بفركها باليد حتى نحصل على عجينة متجانسة ويمكن إضافة المزيد من الدقيق إذا لزم الأمر.

نقوم بإضافة الخميرة الفورية على نصف كوب الحليب الدافئ المضاف إليه رشة من السكر لترفع الخميرة.

بعد ذلك تضاف الى الدقيق والسمسم والسمن مع الاستمرار بالعجن حتى تصبح متجانسة ومتماسكة.

يتم تقطيع العجينة قطع صغيرة ثم نقوم بتشكيلها ووضعها في الصينية.

قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

يتم بعد ذلك وضع الصينية في الفرن لمدة 25 دقيقة حتى ينضج ويأخذ اللون الذهبي.

إخراج الصينية من الفرن ورشها بالسكر البودرة والمكسرات وتركها تبرد تقدم على السفرة.