سر طول شعر بنتى 90 سم بخلطه هنديه سريه لتطويل الشعر وتكثيفه ولن تصدقى النتيجه من اول استعمال

الهند من الدول الذي تعرف باهتمام المرأة بنفسها باستخدام الوصفات والخلطات الطبيعية، فالمكونات الطبيعية هي السر الوحيد وراء جمال بشرتهن وشعرهن، لأنها تمدهم بالعناصر المهمة والمفيدة والتي يحتاج إليها الشعر، وقد حصنا على أن نكون أول من يقدم إليكِ أفضل الوصفات الهندية العجيبة التي سوف تجعلك أكثر جمالاً وحيوية.الوصفات الهندية لتطويل وتكثيف الشعر
تعتبر من أفضل الوصفات التي تستخدم للعناية بصحة الشعر وتحفيز عملية نمو الشعر وتساهم في إصلاح التالف لجعله ناعم كالحرير ومنها التالي:
- وصفة الصبار:
الصبار من المواد الطبيعية التي تكوزن مصدر للأنزيمات المحللة للبروتين التي يصلح خلايا فروة الشعر التالفة والبصيلات لتحفيز نمو وترطيبه مما يؤدي إلى تنعيم الشعر ويقلل التجاعيد الموجودة به، فقط ما عليك سوى أن تقومي باستخراج جل الصبار من ورقة الصبار ومن ثم يضاف ملعقتين كبيرتين من الماء وتخلط جيداً، ثم يتم سكب الخليط بزجاجة رذاذ ويرش الشعر بالغسول المجفف ومن ثم يترك على الشعر كمثبت ويتم استخدامه 3 أو 4 مرات بالأسبوع.
- مساج زيت جوز الهند وزيت الزيتون الدافئ:
تعد الزيوت الساخنة من أفضل الطرق الطبيعية التي يتم استخدامها لتحفيز بصيلات الشعر وتعزيز نموه، كما أنه يعالج الحكة والقشرة، فقومي بخلط ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند وملعقتين زيت الزيتون ويتم تدفئته وتدليك فروة الرأس والشعر لبضعة ثواني ويترك لمدة 30 دقيقة ويغطى بمنشفة نظيفة ساخنة وانتظري ومن ثم يتم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو والبلسم ويستخدم مرتين في الأسبوع.
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