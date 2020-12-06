وصفة جدتي السحرية للتخلص من الكرش والافخاد في 3أيام فقط نتيجة رهيبة

تستأ السيدات بصفة عامة عندما تلاحظ أن وزنها زاد، وبالأخص عندما يحرجها الآخرين بسماع بعض الكلمات التي تسبب لها الإزعاج وبالأخص الزوج، والأهم من كل ذلك أن السمنة والدهون المتراكمة ينتج عنها مشاكل صحية كبيرة وليس فقط تأثيرها يقتصر على شكل الجسم، ونحن نعلم مدى تعاني منه وتبحثين عن حلول فعالة للتخلص من هذه المشكلة، فتعالي معنا لكي تتعرفي على أهم الوصفات الطبيعية لنسف الدهون بأماكن متنوعة في الجسم منها الكرش والأفخاذ بوقت قصير.

مهمة القضاء على الدهون المتراكمة بالجسم أصبح سهل للغاية للرجال والسيدات، حيث أن بروز البطن تأتي بسبب ضعف في عضلات البطن والترهلات، وتراكم الدهون بسبب السمنة، وهذا يزيد من الضغط على عضلات البطن والأفخاذ مما يساعد بتكون الدهون في ذلك المناطق، ولكن من الممكن الآن التخلص من هذه المشكلة بمكونات طبيعية فعالة دون أي ضرر.

هل تعلمين أن بذور الشمر لها القدرة الكبيرة في تحفيز عملية الأيض وتقوم بدورها بحرق الدهون المختزنة بالجسم وتساعد في انقاص الكثير من الوزن وتقفل الشهية من خلال

نحضر بعض حبات الشمر وتنقع في كمية مناسبة من الماء وتترك لمدة ليلة كاملة، وبالصباح نقوم بتناول كوب من ماء الشمر على الريق.

وينصح خبراء التغذية تناول 4 حبات من حبوب الشمر على الريق من أجل الحصول على أفضل النتائج.