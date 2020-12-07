تحضير الفلفل الحلو المحشي بكبسة الجمبري، تتنوع أصناف عمل المحشي فهناك محشي الباذنجان ومحشي الكرنب ومحشي الفلفل الحلو الأخضر والفلفل الأحمر، ويمكن أيضًا أن يتم حشو البصل والطماطم، كما أن الحشو يمكن أن يكون أرز ويمكن أن يكون فريك ويمكن أن يكون بالجمبري، في هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل الفلفل الحلو المحشي بكبسة الجمبري. مقادير عمل وصفة الفلفل الحلو المحشي بكبسة الجمبري مقدار نصف كيلو جمبري يكون مقشر.

مقدار كيلو فلفل حلو طازج.

مقدار ملعقتين يكونان كبيرتين طعام من الزيت النباتي.

ثمرة بصلة كبيرة أو مقدار كوب كامل كبير من بشر البصل.

مقدار ملعقة كبيرة صلصة طماطم طازجة.

ثمرتين من الطماطم المتوسطة والمقشرة ومقطعة.

مكعبان مرقة دجاج.

مقدار لتر ماء يكون ساخن.

مقدار ثمرتين فلفل أخضر حار يكون مقطع.

مقدار ملعقة صغيرة كمون مطحون.

عود قرفة وزنه خمسة جرامات.

مقدار ملعقتين كمون يكون مطحون.

مقدار الكوب ونصف من الأرز البسمتي.

مقدار بسيط ملح وفلفل أسود على حسب الذوق والرغبة. مقادير عمل وصفة الفلفل الحلو المحشي بكبسة الجمبري خطوات عمل وتنفيذ وصفة الفلفل الحلو المحشي بكبسة الجمبري في البداية نقوم بتقطيع رؤوس الفلفل الحلو من أعلى ونقوم بإزالة البذور من الداخل، بعدها نقوم بوضع البذور والرؤوس في قدر كبير يكون متحمل درجة حرارة الفرن. نحضر إناء كبير ونضع به كمية من الزيت النباتي المناسبة ونضع به البصل المفروم ونقوم بالتقليب على نار هادئة حتى يتحول لون البصل إلى اللون الشفاف. نقوم بوضع عصير الطماطم على البصل المفروم ونقلب الخليط على النار الهادئة وذلك لمدة دقيقة حتى يتم نضج الطماطم. نضيف الطماطم المقطعة والماء ومرقة الدجاج والفلفل الحار والبهارات ثم نقلب المزيج بشكل جيد، وبعد ذلك يتم وضع الجمبري مع الخليط كله ويقلب لمدة خمسة دقائق حتى يتحول لون الجمبري إلى اللون الزهري الفاتح. نقوم بإضافة الأرز البسمتي إلى هذا الخليط ونقلب الخليط كله بمنتهى الهدوء وننتظر حتى تمام الغليان، ثم نقوم بخفض درجة الحرارة ونترك الخليط لمدة ربع ساعة. يتم حشو الفلفل الحلو بالخليط. خطوات عمل وتنفيذ وصفة الفلفل الحلو المحشي بكبسة الجمبري

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