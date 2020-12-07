الوصفات الطبيعية لإزالة الشعر

بعض الوصفات لإزالة الشعر، تعاني الكثير من النساء من مشكلات الشعر الزائد خاصةً شعر الوجه وشعر الجسم مما يزيد من نعومة وفاعلية الجسم، لذلك يوجد عدة وصفات طبيعية لإزالة الشعر حيث أن الشعر الزائد يؤدي إلى الشعور بالإحراج، والتعامل مع الشعر الزائد بشكل يومي أو شكل أسبوعي أو شكل شهري يتطلب الكثير من الوقت والجهد وأيضًا الكثير من الأموال.

طرق إزالة الشعر

تتنوع طرق إزالة الشعر من طريقة لأخرى وعلى حسب نوع الشعر وطبيعة الجسم، فهناك طريقة لإزالة الشعر عن طريق استخدام الشمع ولكن الشمع يؤدي إلى حدوث تهيج في البشرة، وهناك طريقة لإزالة الشعر عن طريق استخدام كريمات إزالة الشعر ولكن هذه الكريمات تعمل على زيادة الشعر في الجسم ويؤدي إلى سرعة نمو الشعر، ولكن هناك عدة وصفات طبيعية لإزالة الشعر منها ما يلي:

تعد فاكهة البابايا من الفواكه الاستوائية التي تكون غنية بالفيتامينات والمعادن، كما أن فاكهة البابايا تحتوي أيضًا على انزيم الغراء الذي يعمل على تكسير بصيلات الشعر مما يساعد على إبطاء نمو الشعر، والبابايا أيضًا تعمل على تأخير نمو الشعر وليس إزالة الشعر فقط.

البابايا أيضًا تعد من الأشياء الهامة للبشرة وأيضًا البابايا تعمل على تقشير الجلد وتعطي الجسم النعومة المطلوبة.

البابايا

تستخدم هذه الوصفة عن طريق قطع البابايا بالسكين إلى مكعبات صغيرة الحجم ونستخدم الشوكة لكي يتم هرس البابايا، وتوضع كمية من لب الكركم مع البابايا لكي تقوم البشرة بامتصاص الخليط بشكل جيد، يتم وضع الخليط على الأماكن المراد إزالة الشعر منها، ثم يتم تركها لمدة نصف ساعة.

يغسل الجلد بالماء الفاتر بعد انقضاء النصف ساعة، ثم يتم تطبيق الخليط مرة أو مرتين في الأسبوع وحتى يتم ملاحظة قلة نمو الشعر.

العسل والسكر والليمون

تعد وصفة العسل والسكر والليمون من الوصفات الشعبية الشهيرة في إزالة الشعر في الكثير من دول الوطن العربي، بالرغم من أن هذه الوصفة تتطلب الكثير من المهارة إلا أنها تعد أهم طريقة لإزالة الشعر من الجذور كما أنها تعمل على عدم نموه مرة أخرى.