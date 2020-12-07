طرق علاج الشعر المحروق من الصبغة

علاج الشعر المحروق من الصبغة، تلجأ الكثير من السيدات إلى تغير لون الشعر ويكون هذا من باب التغير في الشكل، ويكون ذلك بعدة أساليب منها الأساليب الضارة بالجسم ومنها الأساليب الصحية السليمة، يوجد الكثير من الطرق العلاجية التي يمكن عن طريقها أن يتم صبغ الشعر، ولكن الطرق الطبيعية قد أثبتت جدارتها في ذلك أكثر حيث أنها طرق سليمة وصحية أيضًا.

نصائح علاج الشعر المحروق من الصبغة

يوجد الكثير من الطرق والنصائح التي يجب إتباعها لكي تتجنب حدوث أي مشكلات في الشعر سواء كانت مشكلات تضر الشعر أو فروة الشعر نفسه، ومن بعض هذه النصائح ما يلي:

تجنب استخدام الشامبو والمنظفات القاسية

يفضل غسل الشعر عن طريق استخدام زيت جوز الهند الطبيعي بدلًا من الشامبو والمنظفات القاسية، حيث أن زيت جوز الهند يحتوي على خصائص فعالة ومفيدة للشعر، ولن يقوم بسلب الشعر من زيوته الطبيعية التي تقوم بمنح الشعر الترطيب اللازم.

الابتعاد عن مكواة الشعر والسشوار

تعتبر مشكلة تعرض الشعر للحرارة بشكل مستمر يؤدي إلى حرق الشعر وجفافه، إن كان الغرض من استخدام الشعر والسشوار هو الحصول على شعر مسترسل فيمكن اللجوء إلى استخدام بعض المنتجات الطبيعية الخاصة بالشعر، والتي من دورها الحصول على شعر ناعم، وكذلك يستخدم كواقي من الحرارة قبل استخدام السشوار أو المكواه، ويجب استخدام الزيوت والكريمات المناسبة اللازمة لترطيب الشعر.

المداومة على ترطيب الشعر

يجب أن يتم الاستمرار على ترطيب الشعر وخاصةً أصحاب الشعر المصبوغ لأن صبغ الشعر ينجم عنه بالتأكيد مشكلة جفاف الشعر، والتي تسبب حرق الشعر وحدوث ضرر في بصيلات الشعر، لذلك يجب على الأشخاص استخدام كريمات ووصفات ترطيب الشعر والزيوت الطبيعية، وذلك للحصول على شعر لامع وناعم وصحي.

قص أطراف الشعر المتقصفة

يفضل أن يتم التخلص من مشكلة أطراف الشعر المتقصفة عن طريق قصها كل ستة أو ثمانية أسابيع وذلك لمنع تفاقم مشكلة أعمدة الشعر والحفاظ على مظهر الشعر المصبوغ.

ماسك زيت جوز الهند

يعتبر زيت جوز الهند من أهم الزيوت الطبيعية التي لها أهمية كبيرة وخصائص علاجية وخاصةً الشعر المصبوغ من الشعر التالف والجاف.