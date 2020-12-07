أهمية وفوائد زيت كبد الحوت 

فوائد زيت كبد الحوت، يعرف هذا الزيت بخصائصه العلاجية المتعددة لاحتوائه على أحماض دهنية وفيتامينات هامة، وهناك فرق بين زيت كبد الحوت وزيت السمك، حيث يتم تناول زيت كبد الحوت على هيئة مكمل غذائي لمساعدة الإنسان على بناء جسمه بشكل صحي، ويشبه زيت السمك العادي لكن يكمن الاختلاف في مصدر الزيت ويحتوي زيت كبد سمك القد على الأحماض الدهنية وأوميغا 3، كما يحتوي على كميات فيتامينات A وD وذلك يعود بالنفع على صحة الجسم العامة حيث أن فيتامين D يساعد في نمو العظام وجعلها تنمو سليمة وقوية، والحفاظ على صحة العين، وفي مقالنا اليوم سنشرح لكم فوائد وأهمية زيت كبد الحوت. فوائد زيت كبد الحوت بالتفصيل الوقاية من السرطان، يقوم محتوى زيت كبد الحوت الغني بفيتامين D بلعب دور مهم في عملية تنظيم نمو الخلايا والاتصال فيما بينها، وأثبتت بعض التجارب أن مشتقاته يمكن أن تقلل من تطور الخلايا السرطانية عن طريق إبطاء نموها وزيادة محاربتها والقضاء عليها. فوائد زيت كبد الحوت بالتفصيل خفض خطر الإصابة بالسكري، أظهرت العديد من الدراسات وجود علاقة عكسية بين تركيز فيتامين D في الجسم وخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الأول وفي إحدى الدراسات، تبين أن الرضع الذين تلقوا ألفين وحدة دولية يوميًا من فيتامين D انخفض لديهم خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 1 من قبل سن 32 بنسبة 88٪.

مقاومة التهاب المفاصل، كشفت دراسة ألمانية شملت 43 مريضًا بالتهاب المفاصل الروماتويدي، أن تناول 1 جم من زيت كبد الحوت كل يوم لمدة ثلاثة أشهر ساهم في انخفاض حدة ألم التهاب المفاصل، وفي دراسة أخرى تبين أن زيت كبد الحوت قد ساعد الذين يعانون من هشاشة العظام، وساهم في تقليل الألم والضرر الحاصل في الغضروف نتيجة لهشاشة العظام، وأيضًا من اللجوء إلى استبدال المفاصل.

التئام الجروح، أثبت العلماء أن التطبيق الموضعي لزيت كبد الحوت ساهم بشكل ملحوظ في التئام الجروح وشفائها، كما ساعد في تحسن الأداء المعرفي حيث تم تحديد وجود صلة بين فيتامين D والأداء المعرفي، وقد نشرت في مجلة جراحة الأعصاب والطب النفسي دراسة عن أن فيتامين D يقوم بدور أساسي في المحافظة على وظائف الدماغ والإدراك، كما يرتبط نقص مستويات فيتامين D في جسم الحامل بزيادة خطر الإصابة بالأمراض التالية: مثل سكري الحمل، التهاب المهبل الجرثومي، تسمم الحمل، لذا فتناول زيت كبد الحوت باعتدال لأنه يساهم في الوقاية من جميع الأمراض المسبقة، ويكافح أمراض القلب من خلال الاستهلاك اليومي من زيت كبد الحوت يمكن أن يساعد على منع تصلب الشريان التاجي، ففي بحث نشرت نتائجه في مجلة (Lipids) تبين تناول 1.5 جم من الأحماض الدهنية أدى إلى التقليل من خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي. X إقرأ أيضاً: وصفات شتوية للحفاظ على الوزن ولتدفئة الجسم

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