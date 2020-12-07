نظام غذائي يومي لحرق دهون الجسم الزائدة

نظام غذائي لحرق دهون الجسم، بسبب إيقاع الحياة السريع والمشغول فإن البعض منا لا يجد الوقت الكافي لتناول الطعام الصحي ويستبدله بالطعام السريع المليء بالدهون والكثير من السعرات الحرارية، وبعد فترة نفاجئ بزيادة كبيرة في الوزن قد تصل للإصابة بالسمنة ومضاعفتها، نوضح لكم اليوم نظام يومي بسيط مناسب في سعراته الحرارية ومنخفض الدهون.

رجيم حرق دهون الجسم

الخطوات التالية تساعد في زيادة معدل حرق الدهون بالجسم ورفع مستوى التمثيل الغذائي، يفضل المواظبة عليها لفترة طويلة حتى نلاحظ الفرق:

تناول اللحوم والبروتينات

على مدار اليوم يجب أن تكون الوجبات الثلاثة الأساسية محتوية على نسب من البروتين والألياف والدهون الصحية، لأنها غنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، وتتمثل في اللحوم بأنواعها والبيض والحليب، الكرنب والخس والخيار والفلفل والسبانخ، والزيوت النباتية.

تقليل السكريات

السكريات وكذلك النشويات ذات ضرر كبير على الجسم عند كثرة تناولها، إذ أنها تزيد من الرغبة في تناول الطعام وتزيد الشهية، كما أنها تظل لمدة أطول بالجسم ومع الوقت تتحول لدهون تتراكم بالجسم، وتضعف من مقاومة الجسم للسكر، وتقلل من فرص الجسم للتخلص من الأملاح والسموم مما يضعف الكلى.

ممارسة الرياضة

الرياضة عامل هام وأساسي في خسارة الوزن وخسارة الدهون، فهي تساعد في تنشيط الدورة الدموية وبالتالي الحرق في الجسم، فيسهل التخلص من الدهون وكذلك نحت الجسم، ويفضل ممارستها بمعدل من 2 حتى 3 مرات بالأسبوع.

يجب تناول الكثير من الماء على مدار اليوم ما لا يقل عن 2 لتر، بمعدل كوب لكل ساعتين. تخصيص يوم بالأسبوع مختلف عن الباقي في تناول الطعام، لتنشيط معدل الحرق من فترة لأخرى. الإكثار من تناول الأطعمة المليئة بالماء والألياف، لأنها تسرع من شعور الشبع كما أنها تسهل امتصاص الطعام بالجسم. قبل تناول الطعام بنصف ساعة يفضل شرب كوب من الماء. تناول المشروبات العشبية التي تساعد على المزيد من الحرق مثل الزنجبيل والليمون والشاي الأخضر وشاي البابونج.

X إقرأ أيضاً: طريقة مكياج مناسبة للبشرة الدهنية

نصائح لتنشيط رجيم حرق الدهون