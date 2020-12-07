طريقة عمل العيش الكيزر الخفيف بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل

العيش الكيزر، هو من أنواع الخبز المفضل لدى الكثير من الناس، ويرغب في تناوله الكبار والصغار وخاصة في وجبة الإفطار والعشاء، فهو من الخبز سريع الهضم، وممكن أن يستخدم في سندوتشات البورجر، والشاورما، ويوجد له أشكال عديدة، ويتم صنعه من الدقيق الأبيض، وهو يختلف عن العيش الفينو، وعيش الصاج، والعيش البلدي، وله نكهة وطعم مختلف، ويتمتع بالمذاق الرائع والطعم الجميل، وهو يمد الجسم بالطاقة اللازمة، وهو غني بالحديد والألياف، ويحتوي على سعرات حرارية عالية، ومن خلال مقالنا هذا سوف نتعرف على طريقة عمل العيش الكيزر بالمنزل بخطوات سهلة وبسيطة. مكونات عمل العيش الكيزر مكونات عمل العيش الكيزر يتكون العيش من مكونات سهلة وبسيطة وهى كما يلى:- كيلو من الدقيق الأبيض الفاخر. ربع كوب من الزيت النقي. كيس من الخميرة الفورية. عدد بيضة واحدة. ملعقة من السكر. طبق صغير من السمسم للتزيين. رشة صغيرة من الملح. ربع كوب من اللبن البودرة. ماء دافئ للعجن. طريقة التحضير طريقة التحضير يتم تحضير العيش الكيزر الجميل الهش بالخطوات التالية:- نقوم بإحضار طبق كبير، ونضع فيه الدقيق، ورشة الملح، واللبن البودرة، ونقلبهم جيداً.

نقوم بوضع الخميرة الفورية في نصف كوب من الماء الدافئ، ونضع عليها ملعقة السكر، ثم نغطيها ونتركها لمدة 10 دقائق.

بعد ذلك نضع الخميرة على المكونات الأخرى، ونعجنهم جيداً حتى تصل العجينة إلى الليونة المطلوبة.

نغطي العجين بكيس من البلاستيك ونتركها ترتاح وتختمر، بعد أن يختمر العجين نقوم بتشكيله على شكل كرات صغيرة، ونرصه في صينية مدهونه، ونتركها حتى يتضاعف حجم الكرات.

قبل دخول الخبز الفرن، ندهن الوجه بالبيض والحليب، ونرشه بالسمسم.

نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 200 مئوية، ثم نقوم برص الصواني داخل الفرن، ونتركها حتى ترتفع ويتحمر لون العيش إلى اللون الذهبي.

بعد ذلك نخرج العيش من الفرن ونتركه يبرد، بعد ذلك نضعه على طبق التقديم بجانب الجبنة والبورجر والشاورما. نصائح لعمل العيش الكيزر يوجد بعض النصائح التي يجب أتباعها لعمل عيش هش وجميل وهى كما يلي:- يجب وضع إناء به ماء مغلي حتى يصبح العيش طري. يجب دهن العيش بالبيض واللبن بعد أن يختمر وقبل دخوله الفرن. يجب أن تكون العجينة متماسكة وغير طرية حتى نتحكم في تشكيلها. يجب وضع المكونات الجافة أولاً ونقلبهم. يجب أن تكون الكرات صغيرة الحجم لأنها سوف تتضاعف.

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