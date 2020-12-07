طريقة عمل البسبوسة بالقشطة في البيت بخطوات سهلة واقتصادية

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة في البيت، البسبوسة بالقشطة تعد من أشهى أنواع الحلويات الشرقية التي يعشقها الكبار والصغار، وتشتهر بالمطاعم المصرية بكثرة، لأنه مذاقها ورائحتها مختلفين عن باقي الحلويات، ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة داخل المنزل، لذلك سوف نقدم إليكم طريقة عمل البسبوسة بالقشطة في البيت. طريقة عمل البسبوسة بالقشطة طريقة عمل البسبوسة بالقشطة المكونات: كوب كبير من دقيق السميد الناعم.

نصف كوب كبير من السكر الأبيض الناعم.

أربع ملاعق صغيرة من العسل الأبيض.

كوب كبير من الزبادي.

نصف كوب كبير من السمنة.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

كوب صغير من القشطة.

نصف كوب كبير من الفستق المجروش. مكونات الشربات كوب ونصف كبير من السكر.

ربع لتر من الماء.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

2 ملعقة صغيرة من السمن. خطوات التحضير امزجي السميد مع مقدار السمن جيدا، حتى تتكون لديك عجينة ناعمة. ضيفي الزبادي، والبيكنج باودر، ومقدار السكر، والعسل ‘لى الخليط، ثم اخلطيهم جيدا لمدة 10 دقائق، حتى يتكون خليط متجانس. احضري الوعاء الخاص بالبسبوسة، ثم ادهنيه بقليل من الطحينة والزبدة. وزعي الخليط بالقالب بشكل متساوي، ثم اتركي البسبوسة ترتاح لمدة 10 دقائق قبل وضعها بالفرن.

ضعي القالب بالفرن على نار هادئة، ثم اتركيه حتى تنضج البسبوسة تماما. قومي بخلط جميع مكونات الشربات ماعدا الليمون في وعاء على نار متوسطة، ثم اتركيه لمدة 8 دقائق، ثم ضيفي اليه الليمون، حتى يصبح الشربات جاهز. وزعي الشربات على البسبوسة قبل أن تهدأ وهى ساخنة. اخلطي الفستق مع مقدار القشطة، ثم زيني وجه البسبوسة بهم قبل التقديم. طريقة عمل البسبوسة العادية بالزبادي خطوات التحضيرطريقة عمل البسبوسة العادية بالزبادي المكونات 2 كوب من دقيق السميد.

كوب كبير من الزبادي.

كوب كبير من الحليب.

كوب كبير من جوز الهند المبشور.

نصف كوب كبير من الزبدة.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

ربع كوب كبير من المكسرات.

ثلاث أكواب كبيرة من الشربات.

كوب كبير من السكر. طريقة التحضير اخلطي دقيق السميد وجوز الهند والبيكنج باودر والفانيلا والسكر في وعاء مناسب للخلط. ضيفي الحليب والزبادي والزبدة إلى الخليط السابق مع العجن بواسطة اليد حتى يتكون خليط متجانس. افردي خليط البسبوسة في الصينية بعد دهنها بالقليل من الزيت. قومي بتزيين البسبوسة بالمكسرات، ضعي صينية البسبوسة في الفرن حتى يتحول لونها إلى الذهبي. طريقة عمل القشطة بالسميد لحشو البسبوسة وجميع الحلويات طريقة التحضيرطريقة عمل القشطة بالسميد لحشو البسبوسة وجميع الحلويات المكونات أربع ملاعق كبيرة من دقيق السميد.

2 كوب كبير من الحليب السائل.

ثلاث ملاعق كبيرة من جوز الهند المبشور الناعم.

أربع ملاعق كبيرة من السكر الأبيض الناعم.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيلا. X إقرأ أيضاً: طريقة عجينة بيتزا هت الإيطالية محشية الأطراف جبنة في 10 دقائق

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