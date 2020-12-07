طريقة عمل الكوكيز بالشوكولاتة الشيبس بخطوات سهلة واقتصادية

طريقة عمل الكوكيز بالشوكولاتة الشيبس، الكوكيز يعتبر من أجمل وأشهى أنواع الحلويات بمطابخ العالم، لأنه يتميز برائحة ومذاق لا يوجد مثله في باقي الحلويات، ويمكن تحضيره بأكثر من نكهة، مثل الشوكولاتة، والفانيلا وغيرهم من النكهات الرائعة، ولكن بعض النساء لا يعرفن طريقة تحضيره، لذلك سوف نقدم اليوم طريقة عمل الكوكيز بالشوكولاتة الشيبس.

طريقة عمل الكوكيز بالشوكولاتة الشيبس

تعتبر مكونات الكوكيز سهلة وبسيطة ومتوافرة في كل منزل، وأما بالنسبة لخطوات تحضيره لا تستغرق وقت ولا مجهود، ومن خلال السطور الآتية سوف نعرض لكم بالتفاصيل عن مكونات وطريقة تحضير الكوكيز.

المكونات

700 جرام من الدقيق.

ربع كيلو من السكر الأبيض.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج صودا.

ربع ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

كأس كبير من الزبدة.

حبة واحدة من البيض كبيرة الحجم.

كأس كبير من حبيبات الشوكولاتة الشيبس.

قومي بخفق السكر مع مقدار البيض جيدا، ثم ضيفي إليه الفانيلا، ومقدار الزبدة، وخفقيهم مرة اخرى حتى يتكون خليط متجانس. اسكبي مقدار الدقيق، والبيكنج صودا، والبودر فوق خليط البيض، ثم اخفقيهم لمدة خمس دقائق. وزعي حبيبات الشيكولاتة فوق خليط الدقيق، ثم اخلطيهم حتى يتكون خليط متجانس. قومي بتشكيل الخليط إلى كرات صغيرة الحجم، ثم ضعي الكرات بصينية. ضعي الصينية بالفرن على نار هادئة، ثم اتركيه حتى ينضج ويصبح جاهز للتقديم.

طريقة تحضير الكوكيز بالشوكولاتة الشيبسطريقة عمل كوكيز بدون زبدة

المكونات

نصف كوب متوسط زيت ذرة.

نصف كوب كبير من السكر البني.

حبة واحدة من البيض كبيرة الحجم.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا.

ربع كيلو من الطحين.

نصف ملعقة كبيرة من الخميرة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كوب صغير من حبيبات الشوكولاتة الشيبس.

اخفقي الفانيلا مع البيض، والزيت، والسكر جيدا. ضيفي باقي المكونات إلى خليط البيض، ثم اخفقيهم بشكل جيد حتى يتكون خليط متجانس. قومي بتشكيل الخليط إلى كرات متشابهة، ثم ضعيها في الصينية. قومي بوضع الشوكولاتة الشيبس على وجه قطع الكوكيز. ضعي الصينية بالفرن، ثم اتركيها حتى ينضج الكوكيز ويصبح جاهز للتقديم.

X إقرأ أيضاً: طريقة عجينة بيتزا هت الإيطالية محشية الأطراف جبنة في 10 دقائق

طريقة تحضير الكوكيز بدون زبدة