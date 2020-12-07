طريقة عمل كيكة الذرة 《طريقة عمل البسيسة المصرية》

طريقة عمل كيكة الذرة، البسيسة المصرية لا يخلو بيت مصري من محبي البسيسة أو كيكة الذرة لما لها من فوائد على الصحه وكذلك لطعمها اللذيذ، تتميز كيكة الذرة بأنها خفيفة على المعدة غير مكسبة للوزن ويمكن خفض كمية السكر أو زيادتها فهي لا تؤثر على الطعم الرائع وهي مفيدة لراغبي الرشاقة من عاشقي الحلوى وليس غريب على المطبخ المصري من تقديم إبداعات الأطعمة التي يحبها العالم أجمع.

طريقة عمل كيكة الذرة

المكونات :_

كوب ونصف من دقيق الذرة الأصفر.

كوب إلا ربع من الدقيق الأبيض.

عدد ٣ بيضات.

كوب إلا ربع من المسلي الطبيعي .

السكر يمكنك إضافة من نصف كوب سكر إلى كوب وربع بحسب الرغبه.

فانيليا .

بكنج بودر.

لبن للعجن.

طريقة عمايل الكيكة

نخلط دقيق الذرة مع الدقيق الأبيض ونقوم بإضافة باكو من البكنج بودر على الدقيق المخلط ونضعهم في المنخل اليدوي للتحكم في نزول الدقيق على باقي المكونات .

نحضر خلاط كهربي ونضع فيه البيض مع السكر كما ذكرنا بحسب الرغبه وهي مختلفة إلى حد كبير من طريقة عمل كيكة الطبقات الباردةطريقة عمل الكيكة الباردة الطبقات ، مع السمن والفانيليا نقوم بخلطهم جيدا جدا ثم نقوم بإضافة اللبن على الخليط ثم نقوم بضربهم مرة أخرى جيدا حتى يصبحوا متجانسين ثم نضع المكون في إناء عميق ونقوم بإضافة الدقيق شيئا فشيئا مع التقليب المستمر حتى تتجانس المكونات.

ملحوظة :_ عجينه كيكة الذرة لا تكون يابسة ولا سائبة ولكن تكون متوسطة القوام المائل للسيولة، نحضر صينية الفرن ونضع بها السمن ثم نرش فوقة طبقة خفيفة من الدقيق ونقوم بافراغ الزائد منه ثم نضع عجينه الكيكة في المنتصف ونتركها لتفترش الصينية ، ثم نضعها في فرن متوسط الحرارة ونتركها حتى تمام النضج نخرجها من الفرن ونتركها تبرد ثم نقوم بالتقطيع وتقديمها مع الشاي.

يمكنك تزيين كيكة الذرة أو تركها كما هي بحسب الرغبه فيمكن رش القليل من جوز الهند المبشور على الوجه وممكن وضع الوايت كريم مع التزيين بالفاكهة أو الشيكولاته المبشورة أو الفيرماسية وغيرة من ما يعطي طعم وشكل البسيسة.