كيكة البرتقال الهشة الذهبية حضريها بالخلاط في 5 دقايق

طريقة تحضير كيكة البرتقال الهشة في الخلاط، تعتبر كيكة البرتقال من أشهر أنواع الكيكة في جميع المطابخ المصرية، فتتسم هذه الكيكة بانها ذو مذاق رائع نظراً لاحتوائها على عصير البرتقال، فترغب كل سيدة في التعرف على طريقة تحضير كيكة البرتقال في المنزل وهذا ما سنقدمه إليكم في هذا المقال.مكونات كيكة البرتقال:
- ملعقة كبيرة من البرتقال المبشور.
- ربع كأس من الزيت.
- كأس كبير من عصير البرتقال.
- كأس كبير من السكر.
- حبتان من البيض.
- ربع ملعقة من الفانيلا.
- ملعقة ونصف من البيكنج باودر.
- نصف كيلو من الدقيق.
تتسم خطوات التحضير بأنها سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير كيكة البرتقال:
- القيام بإحضار بشر البرتقال ووضعه في عصير البرتقال ويتم تركه في الثلاجة لمدة ساعة.
- بعد الانتهاء من الوقت يتم تصفية عصير البرتقال من البشر.
- القيام بخلط كلاً من الدقيق والبيكنج باودر جيداً مع بعضهم البعض.
- القيام بخلط كلاً من البيض والفانيلا مع بعضهم جيداً باستخدام الخلاط الكهربائي.
- ثم بعد ذلك يتم إضافة السكر الزيت إلى البيض ويتم خلطهم لمدة ثلاثة دقائق لحين أن يبدو إليكم خليط كريمي.
- يتم وضع خليط الكيكة في الصينية بعد أن يتم دهنها بكمية من الزيت أو السمن.
- القيام بوضع الصينية في الفرن وتركها لمدة نصف ساعة على نار هادئة لحين أن تصبح الكيكة ناضجة.
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