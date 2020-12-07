كيكة البرتقال الهشة الذهبية حضريها بالخلاط في 5 دقايق

طريقة تحضير كيكة البرتقال الهشة في الخلاط، تعتبر كيكة البرتقال من أشهر أنواع الكيكة في جميع المطابخ المصرية، فتتسم هذه الكيكة بانها ذو مذاق رائع نظراً لاحتوائها على عصير البرتقال، فترغب كل سيدة في التعرف على طريقة تحضير كيكة البرتقال في المنزل وهذا ما سنقدمه إليكم في هذا المقال.

ملعقة كبيرة من البرتقال المبشور. ربع كأس من الزيت. كأس كبير من عصير البرتقال. كأس كبير من السكر. حبتان من البيض. ربع ملعقة من الفانيلا. ملعقة ونصف من البيكنج باودر. نصف كيلو من الدقيق.

مكونات كيكة البرتقال:خطوات تحضير كيكة البرتقال:

تتسم خطوات التحضير بأنها سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير كيكة البرتقال: