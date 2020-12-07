طريقة مختلفة لعمل كفتة الأرز المصرية وأنسي أنها تفك منك والطعم والريحة رووووعة

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية، كفتة الأرز المصرية تعد من أشهى الأطباق المصرية التي تشتهر بالمطابخ العربية، والتي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص، خاصة في المواسم، لأن رائحتها رائعة ومذاقها شهي، ويمكن تحضيرها في البيت بكل سهولة، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل كفتة الأرز المصرية. طريقة عمل كفتة الأرز المصرية طريقة عمل كفتة الأرز المصرية المكونات: 500 جرام لحم مفروم.

2 كوب كبير من مرقة اللحم.

500 جرام أرز مصري.

كوب كبير من البصل المفروم.

2 ملعقة كبيرة ثوم مهروس.

½ كأس كبير من الكزبرة المهروسة.

½ كأس كبير من الشبت المفروم.

½ كأس كبير من البقدونس المفروم.

2 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

2 ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة صغيرة من الكمون. مكونات الصلصة 2 ملعقة صغيرة من السمن.

2 ملعقة صغيرة من الصلصة.

كوب صغير من البصل المفروم.

ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

½ كوب كبير عصير طماطم. طريقة التحضير قومي بفرم اللحم المفروم مع الأرز، وباقي المكونات ماعدا مرقة اللحم بواسطة المفرمة، حتى يتكون خليط يشبه العجينة الناعمة. ضعي خليط الكفتة في الثلاجة داخل الوعاء، ثم اتركيها لمدة ساعة الا ربع. قومي بتشكيل العجينة على هيئة أصابع متساوية. قومي بوضع وعاء كبير به زيت للقلي على نار متوسطة، ثم ضعي به أصابع الكفتة، ثم اتركيها حتى تتحمر. اتركي أصابع الكفتة جانبا. ضعي وعاء مناسب به مقدار السمن على نار هادئة، ثم ضعي به الثوم ومقدار البصل، ثم اتركيهم حتى يذبل كل منهم. ضيفي مرقة اللحم و باقي مكونات الصلصة الى الوعاء، ثم اتركي الخليط حتى تتكون الصلصة. اسكبي أصابع الكفتة إلى فوق الصلصة، ثم اتركيهم على نار هادئة لمدة خمس دقائق، حتى تصبح جاهزة للتقديم. طريقة التحضير

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