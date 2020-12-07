اعملي الخيار المخلل السرررررريع المقرمش في البيت يتاكل تاني يوم معملتيه

طريقة تحضير مخلل الخيار المقرمش في المنزل، يعتبر مخلل الخيار من أشهر أنواع المخللات المنتشرة بكثرة في جميع المطابخ العربية والمصرية، فيتسم مخلل الخيار بأنه ذو طعم رائع وشهي بالإضافة للرائجة القوية التي تزيد من نسبة إقبال الأشخاص على تناوله وترعب كل سيدة في تحضير المخلل في المنزل بدلاً من شرائه من الخارج وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير مخلل الخيار المقرمش في المنزل.

كيلو خيار. ملعقة كبيرة من السكر. لتر من المياه. ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسمر. نصف كأس كبير من الخل. ثمانية ملاعق صغيرة من الملح.

مكونات ومقادير الخيار المخلل:خطوات تحضير الخيار المخلل:

تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة وبسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير مخلل الخيار المقرمش في المنزل:

يتم في بداية الأمر تنظيف الخيار وغسله جيداً.

يتم عمل شق صغير في جميع حبات الخيار من جميع الجوانب.

يتم خلط نسبة من المياه مع الخل والسكر والملح بصورة جيدة.

يتم وضع الخيار في وعاء من الزجاج ويكون مغلق بطريقة محكمة.

يتم ترك مخلل الخيار لمدة أسبوعين قبل أن يتم استخدامه لحين أن يصبح جاهز وبشكل نهائي.

أسرع طريقة لعمل الخيار المخلل:

يمكن تحضير مخلل الخيار بأكثر من طريقة ولكن الطريقة السابقة هي أسرع الطرق وأكثرها سرعة فبعد أن يمر يوم واحد فقط يتم وضعه في الثلاجة وتناوله في أي وقت واستخدامه في أي وقت وبالهناء والشفاء عليكم.