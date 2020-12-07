الحنة هي مسحوق عشبي أني إلينا من الهند عبر تداول الثقافات والبضائع، وهو من أفضل المكونات الطبيعية التي تعمل على علاج الشيب من خلال صبغ الشعر باللون الأحمر الذي يجعل الشعر جذاب وملفت، كما أن الحنه له الكثير من الفوائد لكي تجعل الشعر صحي وقوي وذو ملمس ناعم، وكل هذا يتم عند وضع الحنة مع بعض المكونات الطبيعية على الشعر لكي يعزي الشعر من جذوره ويغير من اللون الأبيض الذي يظهر في الشعر بعد كبر الشخص في السن، والشيب من أكثر العلامات وأشهرها التي تدل على كبر الشخص وتقدم به العمر، مثله مثل ظهور التجاعيد. مكونات وصفة الحنة لعلاج الشيب فرشاة الخاصة باستخدام الصبغة.

قفازات تمنع تضرب اللون للجلد.

وعاء خاص بالصبغة.

كيس مئه وخمسين جرام من مسحوق الحنة الهندي.

خمس ملاعق كبار الحجم وممتلئين من زيت الزيتون البكر.

ملعقه كبيرة الحجم من مسحوق الأملا.

نصف ملعقة من الكربونات.

ملعقتين صغيرتين الحجم من الشاي الأسود.

نصف كوب كبير الحجم من الماء المغلي. طريقة تحضير وصفة الحنة في قدر متوسط الحجم نقوم بوضع نصف كوب الماء ونضع عليه ملعقتين الشاي ونضعها على نار مرتفعة حتى يغلي.

نأتي بوعاء الصبغه ونضع مسحوق الحنة ونضيف إليها الكربوناتو ونخلطهم مع بعضهم.

بواسطة مصفاة صغيرة الحجم نقوم بتصفية الشاي لتأخذ منه الماء فقط، لكي لا يفسد الحنة.

نقوم بعمل حفرة صغيرة في الحناء ونضع بها زيت الزيتون، ونبدأ بوضع القليل من ماء الشاي تدريجيا مع التقليب المستمر بواسطة القفازات.

حينما نحصل على معجون لين سهل الفرد نقوم لتغطية الحنه ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعتين حتى يتغير لون الحنه من الأخضر وتأخذ اللون البني.

بعد مرور الساعتين نكون قد عسانا الشعر المراد صبغه بالماء الفاتر والشامبو وتجفف جيدا حتى يصبح جاف.

نبدأ بفصل الشعر وتجزئته إلى ثلاث أجزاء ونستخدم فرشاة الصبغة ونبدأ بوضع عليها القليل من الحنة.

ونضعها على الأماكن المتواجد بها الشيب، وإذا أردنا الحصول على لون جذاب للشعر نقوم بوضعها على الشعر كله مع التركيز على أماكن الشعر الأبيض.

نترك الحنة على الشعر لمدة ليلة ونلفه جيدا بأكياس الشعر. مكونات وصفة الحنة لعلاج الشيبطريقة تحضير وصفة الحنة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بملعقة حنة اقضي على شيب الشعر المبكر نهائياً في ثواني حتي لو شعرك كله أبيض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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