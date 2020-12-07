فوائد وأستخدام الأسبرين المذهلة لتكثيف وإطالة الشعر  والتخلص البقع الداكنة وتجاعيد البشرة

فوائد وأستخدام الأسبرين نحن ندرك جيداً أن الأسبرين من الأدوية التي تستخدم بشكل كبير في علاج الصداع بأنواعه المختلفة، ولكن أثبتت الكثير من التجارب أن يحمل الأسبرين فوائد جمالية متنوعة ويكثر استخدامه للتخلص من مشاكل الشعر والبشرة، حيث أنه يقلل من تساقط الشعر وينقي فروة الرأس ويساعد في التخلص من قشرة الشعر والكثير من مشاكل الشعر التي تصيب السيدات، وأيضاً له القدرة على مكافحة علامات التقدم بالعمر والتخلص من المناطق الداكنة، تعرفوا معنا كيفية العناية بالشعر والبشرة من خلال الأسبرين وما يحمله من فوائد رائعه.فوائد وأستخدام الأسبرين للشعر
تتميز حبوب الأسبرين بأنه يحتوي على الكثير من المركبات الغذائية التي تفيد الشعر والتي تضم الآتي:
- له القدرة على المحافظة على اللون الطبيعي للشعر مع التقدم بالعمر.
- يحمي الشعر من التقصف والتلف والهيشان من خلال العناية بخصلات الشعر
- يساهم بدرجة كبيرة في زيادة طول وكثافة الشعر.
نقوم بإحضار بعض حبوب الأسبرين ومن الممكن زيادته على حسب طول وكثافة الشعر، ونعصر الليمون، وملعقة من زيت الزيتون مع فنجان من الماء الفاتر، ونقوم بإذابة الأسبرين بالخليط ويطبق على الشعر مع التدليك ويترك لمدة ساعة، ومن ثم يغسل الشعر بالماء.فوائد الأسبرين للبشرة
- يساعد في التخلص من الشوائب العالقة بالبشرة.
- التخلص من المناطق الداكنة بالجسم.
- تساعد في مكافحة علامات التقدم بالعمر.
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