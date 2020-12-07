كوني ملكة جمال بملعقة فازلين واحدة ضعيها قبل النوم اسرار واستخدامات للفازلين غير متوقعة

الفازلين عبارة عن كريم يشبه في ملمسه المواد الجلاتينية، وهو له العديد من الفوائد وذلك لأنه يكون طبقة عازلة بين الجلد وبين الشمس، وذلك لتقوم بحمايتها من الأشعة الضارة للشمس، والأشعة فوق البنفسجية والأتربة الموجودة في الجو وعوادم السيارات، التي تجعل الجلد يصاب بالتلوث ومن الممكن أن يصاب بالجفاف والتهيج والاحمرار، لذلك دائما ما ينصح أشهر الأطباء باستخدام الفازلين على الجلد، كما في الشعر بالعوامل الجوية قد تؤدي إلى تساقط الشعر وتلفه، وظهور القشرة به التي قد تؤدي إلى الحكة وعدم نمو الشعر لأنها تقوم بإغلاق مسام الشعر.

فوائد الفازلين للبشرة

الفازلين الكثير من الفوائد للبشرة فهو يستخدم في الليل أو يعتبر كريم صباحي، حتي أنه لا يتأثر بالعوامل الجوية مثل البرد أو الحرارة التي ترتفع في الصيف ومن أهم استخدامات الفازلين هي

يوضع الفازلين على البشرة لتكون طبقه سميكه تخفف علي الجلد الحرارة والرطوبة.

يمتصه الجسم أسهل وأسرع من الكريمات التقليدية.

لا يسبب انسداد مسام الجلد مثل استخدام كريمات مضادات التعرق.

يقلل من الجفاف في فصل الشتاء.

يستخدم في علاج التشققات المتواجدة في القدم.

يعطي نعومه كبيرة للجلد، وذلك لأنه يوصل لأقصي طبقات الجلد.

يساعد في القضاء على حبوب الشباب.

يقلل من ظهور التجاعيد، لأنه يساعد على تمدد الجلد وملء الفراغات الناتجة عن تعابير الوجه مثل الضحك.

فوائد الفازلين للشعر

ورغم فوائد الفازلين للبشره يوجد له أيضا الكثير من الفوائد للشعر ومن أهمها