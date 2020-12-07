أقوي صبغه طبيعيه معجزة لتحويل الشعر الي اللون الاحمر بدون مواد ضارة نتائجها رائعة

أقوي صبغه طبيعيه هل تبحثين عن طرق تغيير لون شعرك إلي اللون الاحمر الكستنائي بطرق طبيعية في المنزل دون اللجوء إلي صالونات التجميل ودفع مبالغ باهظة الثمن، وعليكي والابتعاد ايضا عن الصبغات والمواد الكيميائية لانها تسبب ضرر كبير للشعر علي المدي البعيد مثل التساقط وهيشان وجفاف ومشاكل كثيرة قد تضر شعرك بشدة، وتهتم الكثير من السيدات على تغيير لون شعرهن من وقت لآخر، وبالأخص في الأعياد والمناسبات، ولكنهن يخشون دائماً أن الصبغة المصنعة من مواد كيميائية تسبب ضرر الشعر وتلفه وتساقطه فيما بعد، كما أنه تحتاج للكثير من الأموال، ولكن نحن اليوم سوف نوفر لكم صبغات طبيعية فعاله للحصول على اللون الأحمر بسهولة في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة تابعي معنا.أقوي صبغه طبيعيه لصبغ الشعر باللون الأحمر طبيعياً
مكونات طبيعية تفيدك في تغيير لون الشعر ولمعانه كما أنها سهلة الاستخدام وغير مكلفة إطلاقاً:
- نحضر كوب من العناب وهو عبارة عن أزهار الكركدية المطحونة بإمكانك القيام بها في المنزل بكل سهولة، فهذا المكون أساس وصفتنا للحصول على لون أحمر طبيعي.
- نحضر نصف كوب من الخل الأبيض وتكون بحاجة لتثبيت اللون الأحمر كصبغة طبيعية للشعر.
- الحناء البلدي مطحونة دون أي أضافات بإمكانك شرائها من محلات العطارة، ونقوم بوضع الكركديه المطحون إناء مناسب مع الخل ويوضع المكونين على النار متوسطة ويترك حتى تمام الغليان، ومن ثم نقوم بغلق النار وتترك حتى أن تبرد ومن ثم يضاف لها ملعقتين من الحناء المطحونة.
- تخلط المكونات سوياً بشكل جيد بإضافة كمية قليلة من الماء تدريجياً، حتى نحصل على قوام الحناء بين السميك والسائل.
- تترك الوصفة جانباً مع الحرص على تغطيتها لمدة ساعتين، قبل القيام باستخدامها على الشعر، تترك لعدة ساعات ومن ثم تشطف بالماء فقط ثم تقومي بغسل الشعر بالطريقة المعتادة والقيام باستخدام كريم من أجل الابتعاد عن جفاف الشعر.
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