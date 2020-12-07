أقوي كريم طبيعي معجزة في التفتيح بعمق للمناطق الداكنه والبشرة والجسم

أقوي كريم طبيعي في التفتيح تهتم المرأة بالبحث عن أفضل الخلطات الطبيعية التي تعمل علي تفتيح وشد البشرة خصوصا عند أقتراب الاعياد والمناسبات، لتكون في كامل أناقتها وجمالها ببشرة ناعمة بدون مشاكل وبدون حبوب ولا تجاعيد، ويوجد الكثير من وصفات التفتيح الفعالة المنزلية والتي تعطي نتائج مذهلة من أول استخدام بمكونات طبيعية بعيدا عن المستحضرات الجاهزة، فقد يواجه الكثير منا مشكلة اسمرار الجلد ووجود الكثير من المناطق الداكنة بالجسم، وأيضاً مشكلة تصبغات الجلد، التي تتكون للكثير من الأسباب منها التقدم بالعمر، والتعرض المستمر لأشعة الشمس الضارة، إلى جانب العوامل الوراثية والقيام باستخدام منتجات تجميلية رديئة حيث أنها تتكون من مركبات كيميائية تضر البشرة، لكن من الممكن تفتيحها الآن بمكونات طبيعية موجودة في منزلك تعرفي عليها بنفسك. أقوي كريم طبيعي في التفتيح البشرة والمناطق الداكنة البشرة والمناطق الداكنة تعرفي معنا على مكونات وطريقة تحضير كريم منزلي للتفتيح الفوري للمناطق الداكنة: الكركم والزبادي نقوم بطحن بعض حبات اللوز حتى أن نحصل على قوام كريمي ويضاف له ربع ملعقة من الكركم وملعقة من العسل وملعقة من الزبادي والقليل من عصير الليمون مع التقليب المستمر للمزيج حتى تتجانس المكونات معاً ونحصل على قوام كريمي، نقوم بشطف الوجه بالماء والصابون للتخلص من بقايا المكياج، نقوم بدهن البشرة ويترك لمدة ساعتين، ومن ثم يغسل بالماء الفاتر، وتغمس قطعة من القطن بماء الورد ونقوم باستخدام الكريم مرتين بالأسبوع من أجل الحصول على أفضل النتائج. كريم النشا والعسل نقوم بمزج ملعقة من الحليب البودرة مع ملعقة من النشا وملعقة من ماء الورد، مع ملعقة من العسل والقليل من عصير الليمون وتخلط حتى نحصل على قوام كريمي ومن ثم تطبق على المناطق الداكنة وتترك لمدة ربع ساعة لنصف ساعة ثم تغسل المنطقة بالماء الدافئ، مع تكرارها هذة الوصفة مرتين من كل أسبوع وسوف تندهشين من النتائج. كريم اللوز والعسل في وعاء قومي بوضع معلقتين كبار من العسل الابيض ومعلقه من عصير الليمون وربع كوب من الحليب والكركم وربع كوب من اللوز المطحون، يتم خلط كافة المكونات جيدا للحصول علي معجون شبه كريمى، يتم وضعها في الثلاجة بعلبة محكمة الغلق لمدة لا تقل عن 10 ساعات ويتم استخدام الكريم كل ليلة قبل النوم علي البشرة والاماكن الداكنة. كريم الشوفان والعسل نقوم بوضع معلقة من العسل علي معلقتين من الشوفان المطحون ويتم مزج الخليط للحصول علي قوام كريمي، يتم وضع الخليط علي البشرة بالكامل ويترك لمدة 10 دقائق حتي يجف ويغسل الوجه بالماء الفاتر، يمكن تكرار الوصفه مرتين كل أسبوع للحصول علي أفضل النتائج خلال وقت بسيط من استخدام الوصفه. الكركم والزباديكريم النشا والعسلكريم اللوز والعسلكريم الشوفان والعسل

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