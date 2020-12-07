طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل

دجاج كنتاكي هو من اشهر الوجبات الجاهزة التي يفضلها الكبار والصغار وتتميز مطاعم كنتاكي بسر وراء هذا الطعم المميز والتتبيلة الخاصة التي أكسبتها هذا المذاق المختلف ولذلك تحاول ربات البيوت معرفة هذا السر حتى تقوم بإعدادها في المنزل ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على السر وراء هذه الفراخ . طريقة عمل دجاج كنتاكي : طريقة عمل دجاج كنتاكي : المكونات : فرخة مقطعة إلي 8 قطع

2 ملعقة ثوم بودر

2 ملعقة كبيرة بابريكا

ملعقة كبيرة فلفل اسود

ملعقة كبيرة زنجبيل مطحون

ملعقة كبيرة مسطردة

ملعقة كبيرة ملح

نصف ملعقة من البردقوش

نصف ملعقة كبيرة زعتر

ملح حسب الرغبة

2 بيضة

دقيق

نصف كوب من الحليب طريقة التحضير: نقوم بخلط المكونات الجافة معا ووضع الدقيق عليها ونقوم بتقليبها جيدا حتى تمتزج المكونات معا ونقوم بوضع قطع الفراخ في هذا الخليط

نقوم برفع قطع الفراخ من الخليط الجاف ونقوم بإضافتها إلي خليط مكون من البيض والحليب ونقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود إليه ونقوم بتقليبه جيدا ثم نضع قطع الفراخ به.

ثم نقوم برفع قطع الفراخ من خليط اللبن والبيض ووضعها مرة اخرى إلي خليط البهارات ونقوم بدعكها جيدا حتى تغلف قطع الفراخ تماما

ثم نقوم بإحضار طاسة بها زيت غزير ونقوم بتسخين الزيت جيدا ثم نقوم بوضع قطع الفراخ به ونقوم بتقليبها بعد ان تكتسب لون ذهبي

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